Ben Kingsley ist der Star in Marc Turtletaubs sympathischem Science-Fiction-Märchen. Der Außerirdische braucht allerdings tote Katzen.

Milton hat nicht mehr viel zu tun im Leben. Der 78-jährige Witwer jätet Unkraut im Garten, schaut sich ein paar Sendungen im Fernsehen an und besucht die wöchentlichen Gemeindetreffen, wo er beharrlich Anliegen vorträgt, für die der Stadtrat keine offenen Ohren hat. Immerhin weckt Milton das Interesse von Sandy und Joyce, die beide auch schon jenseits der 70 sind, ihr Beuteschema aber noch nicht aufgegeben haben.

Dann geht eines Nachts ein UFO in Miltons Garten nieder, an der Terrasse findet sich auch der Insasse, schlafend. Milton versorgt das menschenähnliche Wesen mit einer Decke, Wasser und Äpfeln, dann lädt er es in sein Haus ein. Beide verstehen sich prächtig, auch Sandy und Joyce freunden sich mit dem aufmerksamen, stummen Außerirdischen an, den sie Jules taufen. Der beginnt sein Raumschiff zu reparieren, wofür er tote Katzen benötigt. Im Fernsehen berichten die Behörden derweil von der Suche nach einem abgestürzten Wettersatelliten.

„A Great Place To Call Home“ präsentiert Ben Kingsley mit erstaunlich langen Haaren

Keine Frage, Marc Turtletaub serviert mit seinem neuen Film „A Great Place To Call Home“ (in etwa: „Ein toller Ort als Zuhause“) ein „E.T.“-Märchen mit Senioren als Kontaktpersonal. Was sich als überaus charmante Variante erweist, weil das Erzähltempo sich abgeklärten Lebenshorizonten anpasst und Drehbuch wie Kamera Erzähl- und Blickwinkel für Detailneugier und Entschleunigung öffnen.

Neu im Kino: „A Great Place To Call Home“ mit Ben Kingsley, Jane Curtin und Harriet Sansom(v.li.). Foto: Linda Kallerus / DPA Images

Ein sehr entspannter Ben Kingsley mit erstaunlich langen Haaren gibt eine fabelhafte Identifikationsfigur ab: sowohl für die romantisch freundschaftlichen Beziehungen zu den einehmenden Damen (Harriet Sansom Harris und Jane Curtin) als auch für das weißhäutige Fremdwesen mit dem kleinen Mund und den großen schwarzen Augen. Es geht hier nicht darum, etwas los zu machen oder mit Originalität aufzutrumpfen, sondern um die Begegnung mit etwas Fremdem und die Bereitschaft zu Gastfreundschaft und persönlicher Annäherung.

Seit dem Roswell-Mythos sind Außerirdische immer kindlich klein

Was aber nicht heißen soll, dass es klug wäre, Außerirdische wegen ihres kindlichen Aussehens (schuld daran ist bis heute der Roswell-Mythos, dem zufolge in der gleichnamigen Kleinstadt in New Mexico in den späten 40er-Jahren ein Ufo abgestürzt sein soll) zu unterschätzen. Es gibt auch dunkle Aspekte in diesem warmherzigen Film, das vermeidet unnötige Niedlichkeiten.

Bahnbrechendes für formale Neuerungen ergibt sich daraus nicht. Aber mit seinem Bekenntnis zu Herz und lakonischem Witz wird dieser sympathische Film in zehn Jahren eine erfreuliche Abwechslung sein. Weil es um Dinge geht, die auch im eigenen Leben zählen sollten. In der Morgendämmerung eines neuen Amerikas unter Donald Trump ist das keine falsche Botschaft.

