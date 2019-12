Im Alter erst ein Erfolgsautor großer Romane: In seinen ersten 60 Jahren hatte Theodor Fontane sich in mehr als nur einen Beruf erprobt.

200 Jahre Fontane: Apotheker, Spätberufener, großer Erzähler

Seine Berühmtheit ist reine Alterskarriere: Theodor Fontane ist fast 60, als sein erster Roman („Vor dem Sturm“) erscheint. Zunächst folgt der am 30. Dezember 1819 in Neuruppin Geborene dem Beruf des Vaters: Mit 27 ist Fontane approbierter „Apotheker erster Klasse“. In dieser Zeit geht er aber auch in der Berliner Märzrevolution auf die Barrikaden.

Seine Frau lernt ihn noch als Apotheker kennen. Sie heiraten 1850. Kurz zuvor hatte Fontane endgültig der Welt der Salben und Pülverchen den Rücken gekehrt. Dass ihr Mann im Leben immer wieder interessante berufliche Wendungen der materiellen Sicherheit vorzieht, prägt Emilie, geborene Rouanet-Kummer. Theodor Fontane, durchaus ich-bezogen, macht sich dagegen trotz finanzieller Unsicherheiten lustig über seine Frau, dass ihre Welt der dichterischen Existenz „Alltagscarrieren mit ihrem Zwang, ihrer Enge und wichtigthuerischen Langeweile“ vorzog.

Früh nähert sich Fontane, der zeitlebens wegen seiner hugenottischen Abstammung das „e“ im Nachnamen nicht aussprach, der Berliner Literaturszene. Der Verein „Tunnel über der Spree“ wird ihm eine geistige Heimat. Fontane arbeitet als Journalist und Korrespondent, wird in England für den preußischen Ministerpräsidenten eine Art Stimmungsmacher für patriotische Belange. Es folgen Arbeiten als Reiseschriftsteller. Mit den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ beginnt Theodor Fontanes eigentliche Karriere als Erzähler. Zeitgleich zu seinen Theaterkritiken erscheinen die Erfolgsromane von „Schach von Wuthenow“ über „Irrungen Wirrungen“ bis zu „Frau Jenny Treibel“.

Fast wäre der Faden gerissen, der unsere Literatur einen zentralen Autor des poetischen Realismus geschenkt hat. 1892 erleidet Fontane einen völligen Zusammenbruch. Zur Ablenkung rät sein Arzt ihm, seine Erinnerungen an die Kindheit aufzuschreiben: So entsteht mit „Meine Kinderjahre“ einer seiner schönsten Texte, aber der alte Fontane stellt eben auch noch „Effi Briest“ fertig und das grandiose, von Thomas Mann bewunderte Spätwerk „Der Stechlin“: ein Panorama der brüchigen Welt Preußens. Theodor Fontane stirbt 1898 in Berlin. Sein Ehrengrab findet man heute auf dem Friedhof Berlin Mitte II.LvG