„1“ - das Albumdebüt eines Altgedienten

An Rhein und Ruhr. Peter Schreiner hat lange in Coverbands gesungen. Nun bringt der 60-Jährige erstmals eigene Songs raus. Warum eigentlich so spät? Sie sind gut.

Peter Schreiner hat ein ziemlich typisches deutsches Berufsmusikerleben hinter sich gebracht. Denn er sang sich als Frontmann von diversen Coverbands im Laufe der Jahre zigtausendfach durchs Repertoire renommierter Kollegen. Auch wenn es bisweilen für die großen Bühnen im „Circus Krone“ oder der „Großen Freiheit“ reichte, er befand sich eher im Halbschatten des Ruhms – frei nach dem Buch „Fleisch ist mein Gemüse“.

Inzwischen ist der Mann satte 60 Jahre alt – und legt jetzt mit seiner neuen Band „Die Relevanz“ tatsächlich ein erstes Album vor mit eigenen Liedern. Das nennt er bezeichnender Weise „1“ (Donnerwetter Musik, erscheint am 30. September), und man fragt sich nach dem Durchhören der zwölf Songs und eines angehängten „versteckten“ Liedes (namens „Zwetschge“): Warum so spät?

Der Mann will durchaus anecken: Peter Schreiner. Foto: Nikolaos Festas / dierelevanz.de

Handgemachte Songs

Denn die Produktion bietet viel handgemachten, lebensweisen, vor allem hörenswerten Stoff. Schreiner will anecken, Augen öffnen. Die lange Lähmung der Musikszene durch die Coronapandemie dürfte ihren Teil zu der Grundstimmung beigetragen haben, dass es durchaus aufrührerisch und wütend zugeht. Doch man hört den Aufnahmen ebenfalls an, dass sie in einer gewissen Jam-Stimmung entstanden. Offenkundig waren da im Studio zahllose „Tage der offenen Tür“, an denen mal ein Dudelsackspieler (Martin Leopold) mittrötete oder (mit Thomas Sälzle) ein Saxofonist, der sich stilistisch ganz unüberhörbar in der Tradition von Spring-steens langjährigem Begleiter Clarence Clemons sieht. Zeit genug für Sessions im kleinen Kämmerlein hatten damals alle nichtsystemrelevanten Künstler, weil es ja keine Konzerte gab.

Schreiner startet mit purem Rock’n’Roll („Häng nur so rum“). Musikalisch wird es im weiteren Verlauf aber auch durchaus leicht jazzig wie beim entspannten Dixie-Schieber „Alles geht mal vorbei“, rockig wie bei „Ohne mich (zähl auf mich)“, hymnisch („Sommerregen“) oder auch zerbrechlich (im Walzertakt: „Vaterland“).

Tiefbayerischer Akzent

Ganz ähnlich wie bei vielen kölschen Bands könnte der sprachliche Aspekt ein Hinderungsgrund sein, um flächendeckend aufmerken zu lassen. Schreiner hat nämlich nicht nur einen tiefbayerischen Akzent, er grantelt und schmirgelt dazu auch noch in einer Art und Weise, dass seine Geschichten für den gemeinen Hörer nördlich des Mains mitunter kaum noch verständlich sind. Gut, dass es ein Textbuch gibt.

Aber vielleicht gibt’s ja auch ein gutes Omen: Für das Cover-Artwork zeichnet nämlich niemand Geringeres als Klaus Voormann verantwortlich. Der hat ja vor Urzeiten auch das Cover des Beatles-Albums von „Revolver“ entworfen. Und das war fürwahr kein Flop …

