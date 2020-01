Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kult-Zeugwart Manni Piwonski blüht in Portugal auf

HOHER BESUCH: Die wichtigsten Entscheidungsträger des MSV Duisburg sind nun im Trainingslager in Almancil komplett vertreten. Gestern Abend traf Stadtwerke-Chef Marcus Wittig ein. Wittig trat im September die Nachfolge von Jürgen Marbach als Aufsichtsratschef der MSV Duisburg KGaA an. Präsident Ingo Wald und der neue Geschäftsführer Michael Klatt sind bereits seit Mittwoch im Ria-Park-Hotel vor Ort.

KULT: Manfred Piwonski ist beim MSV Duisburg längst Kult. In Almancil blüht der Zeugwart der Zebras auf, denn der 77-Jährige, der mittlerweile auch schon Urgroßvater ist, war schon in den 90er-Jahren dabei, als der MSV die Algarve für seine Winter-Trainingslager entdeckte. Piwonski hat in Portugal schon für Trainer wie Ewald Lienen, Seppo Eichkorn, Friedhelm Funkel, Pierre Littbarski, Norbert Meier und Rudi Bommer gearbeitet und die Spieler-Trikots von A wie Abdelaziz Ahanfouf bis Z wie „Zico“ Zeyer gewaschen. Auch in diesem Jahr gehörte das Urgestein der Vorhut an, die in zwei Sprintern das Material nach Almancil transportierte. In all den Jahren knüpfte Manni Piwonski Kontakte, die heute noch bestehen. Am Donnerstag traf er einen Hotelpagen, den er noch aus der „alten Algarve-Zeit“ kennt. Auch mit 77 Jahren ist der Chef-Materialwart noch mit vollem Elan bei der Sache und von früh morgens bis spät abends für die Mannschaft im Einsatz.

FANS: Die Zebras können sich auch in Portugal wieder auf ihre Anhänger verlassen. In den letzten Tagen reisten die Fans in mehreren Gruppen nach Portugal, in der Spitze sind rund 140 Anhänger im Trainingslager vor Ort.