Krankheitswelle nach Karneval – Praxen in NRW überlastet

Hausärzte in NRW berichten nach Karneval von vollen Wartezimmern und doppelt so vielen Krankmeldungen.

An Rhein und Ruhr. Der Krankenstand in NRW hat sich laut Hausärzteverband nach Karneval verdoppelt. Erste Mediziner haben ihre Praxen bereits schließen müssen.

Nach drei Jahren Pause wurde in den Karnevalshochburgen in NRW wieder geschunkelt, gebützt und gefeiert. Ein Blick in die Arztpraxen der Region zeigt nun: Wer vergangene Woche noch jeck war, ist nun wahrscheinlich krank. Nicht nur Coronaviren haben sich bei den Karnevalsfeiern an Rhein und Ruhr verbreitet, auch bei RS-Virus und Grippe beobachten Ärztinnen und Ärzte eine Zunahme der Fallzahlen.

„Die Praxen sind voll“, sagt Monika Baaken, Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein. Erste Zahlen aus dem Rhein-Sieg-Kreis zeigen sogar, dass sich die Zahl der Krankmeldungen seit den Karnevalstagen verdoppelt haben. Die Rückmeldungen von Medizinerinnen und Medizinern aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein legen nahe, dass die Lage dort ähnlich sei, so Baaken. „Viele Leute, die bis jetzt ohne Infektionskrankheit durch den Winter gekommen sind, hat es durch die Feierlichkeiten zu Karneval erwischt.“

Krank nach Karneval in NRW: Viele Kinder müssen mit Infektion zum Arzt

Insgesamt falle diese Erkältungswelle deutlich stärker aus als noch in den beiden Vorjahren. Auch die Mitarbeitenden der Praxen selbst würden davon trotz Maskenpflicht nicht verschont: „Auch das Personal ist nach Karneval stark angeschlagen. Einige Praxen mussten wegen Personalmangel bereits vorübergehend schließen.“

Der Hausärzteverband sei überzeugt, dass sich dieser Trend noch etwas hinziehen wird. „Viele Feiernde haben sich Urlaub genommen, auch manche Schulen hatten wegen Karneval einige Tage zu. Dort werden die Viren demnach noch ankommen.“ Bereits jetzt ziehe es Kinder und Jugendliche in Scharen in die nordrhein-westfälischen Arztpraxen, berichtet Monika Baaken.

Virologe aus Essen: Keine Überlastung der NRW-Krankenhäuser zu erwarten

Auch in den Kliniken ist die Krankheitswelle nach Karneval spürbar. Das hatte Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, erst kürzlich im Interview mit dieser Redaktion geschildert. Besonders die Grippevariante Influenza B habe sich über die jecken Tage deutlich verbreitet.

Zuvor hatte sie in diesem Winter kaum eine Rolle in den Krankenhäusern in NRW gespielt. Man könne von Glück sprechen, dass das Infektionsgeschehen vor Beginn der Karnevalstage im Westen Deutschlands eher gering war. Daher sei von einer Überlastung der Kliniken nicht auszugehen, beruhigt der Virologe.

