Essen. Eine neue Folge in unserem Podcast „fußball inside“. Diesmal mit: Kommentator Marco Hagemann. Er spricht über den BVB und den Tod seines Vaters.

Kommentator Marco Hagemann spricht über seine Liebe zum BVB

Auf dem Handy von Fußball Kommentator Marco Hagemann (43) ziert ein Bild der Südtribüne vom Signal-Iduna-Park den Hintergrund. Der Mann, der für RTL unter anderem Spiele der deutschen Nationalmannschaft und der Europa-League kommentiert, ist bekennender Fan von Borussia Dortmund.In unserem Podcast „fußball inside“ verrät er, wie ihn einst sein Vater zum BVB brachte und wie er über die aktuelle Situation in Dortmund denkt.

Offen spricht der 43-Jährige außerdem über den Tod seines Vaters, den Hagemann im Alter von 19 Jahren verlor. Der gebürtige Ruhrpottler äußert sich zudem zu Kritik in Sozialen Netzwerken an seinen Kommentaren und plaudert launig sowie ausführlich über seinen bisherigen Werdegang - dabei erinnert er sich gerne an den Gewinn des Deutschen Fernsehpreises für die Berichterstattung rund um Angelique Kerber bei den Australian Open 2016. Auch seinen Abschied und Wechsel von Sky zu Eurosport begründet Hagemann in unserer neuesten Podcast-Folge. Viel Spaß!

Die Podcast-Folge mit Marco Hagemann gibt es hier: