Zu Besuch bei einem Kinder-Footballteam

Bald findet das Football-Finale „Super Bowl“ in den USA statt. Ein Kinder-Team erklärt: So geht American Football und darum macht der Sport Spaß.

Wenn du „American Football“ auf Deutsch übersetzt, heißt es so viel wie: „Amerikanischer Fußball“. Mit Fußball hat die Sportart aus den USA aber nur wenig gemeinsam. Schon der Ball sieht ganz anders aus! Ein Football ist nicht rund, sondern hat in etwa die Form eines Eis. Meist wird er auch nicht geschossen, sondern geworfen.

Yves Thissen ist der Trainer der U13 bei den Assiandia Cardinals in Essen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Yves Thissen ist der Trainer der U13 bei den Assindia Cardinals in Essen. Dort spielen Jungen und Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren zusammen Football. In der U10 können schon Kinder ab 7 Jahren mitspielen. Der Trainer erklärt, was das Ziel beim Football ist: „Jedes Team versucht, den Ball auf die gegnerische Seite des Spielfeldes zu bringen. Schafft ein Team es, den Ball in diese Endzone zu bringen, nennt man das Touchdown.“

Für jeden Touchdown bekommt das Team sechs Punkte. Gewonnen hat die Mannschaft, die am Ende der Spielzeit die meisten Punkte erzielt hat.

Beim Football hat das Spielfeld Zonen

Ein Football-Feld ist etwa so groß wie ein Fußball-Feld. Aber es sieht ganz anders aus. Yves Thissen erklärt: „Das Feld beim Football ist in Zonen unterteilt.“ Wo eine Zone endet, siehst du an den weißen Linien, die quer über das Feld verlaufen. Jede Zone ist zehn Yards breit. Yards ist eine Maßeinheit, die in den USA verwendet wird. Ein Yard ist etwas weniger als ein Meter.

Yves Thissen sagt: „Beim Football geht es darum, Raum auf dem Spielfeld zu gewinnen.“ Die Teams versuchen, immer näher an die Endzone des Gegners heranzurücken, um dann einen Touchdown zu erzielen. Um das zu schaffen, gibt es viele unterschiedliche Spielzüge. Bei Football geht es deshalb auch viel darum, sich eine gute Taktik zu überlegen.

Besondere Schutzkleidung ist wichtig

Auf dem Spielfeld kann es beim Football manchmal ein bisschen ruppig zugehen, denn um das gegnerische Team aufzuhalten, dürfen die Spielenden sich gegenseitig „tacklen“. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie angreifen oder bewältigen. Der zwölfjährige Nikash spielt seit drei Jahren Football. Er sagt: „Ich mag an dem Sport, dass es manchmal ruppig wird.“

Damit die Spielenden sich trotzdem so wenig wie möglich verletzen, tragen sie Schutzkleidung: einen Helm mit Schutz für die Zähne, Schulterpolster und eine gepolsterte Hose. „Außerdem ist es wichtig, die Technik zu beherrschen“, erklärt Trainer Yves Thissen. „Wir trainieren das oft, damit möglichst keine Verletzungen passieren.“

Was macht ein gutes Football-Team aus?

Die U13 der Assindia Cardinals trainert zweimal pro Woche. Am Wochenende finden Spiele statt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Muss man etwas bestimmtes gut können, um Football zu spielen? „Nein!“, sagt Trainer Yves Thissen. „In einem Football-Team gibt es viele verschiedene Spielpositionen.“ Ein gutes Team hat deshalb ganz unterschiedliche Mitglieder. Das mag auch der zwölfjährige Lennert an der Sportart: „Mir gefällt an Football, dass man nur gut sein kann, wenn das ganze Team gut zusammenarbeitet. Es bringt einem gar nichts, wenn man nur einen besonders guten Spieler hat.“

Das gefällt auch dem Tahiru (12). Er sagt: „Football ist meine Leidenschaft! Weil es ein Sport ist, bei dem man auch mal rangeln kann, und weil es ein krasser Teamsport ist.“ Trainer Yves ergänzt: „Das Wichtigste ist, dass man richtig Bock auf die Sportart hat, und bereit ist, fleißig zu trainieren.“

Lies noch mehr zum Thema in der Kinderzeitung!

Noch mehr über die Sportart Football und das berühmte Football-Finale „Super Bowl“ in der USA liest du in unserer Kinderzeitung!

CHECKY! erscheint jede Woche mit 20 Seiten und vielen spannenden Themen! Hier erfährst du, wie du unsere Kinderzeitung zusammen mit deinen Eltern abonnieren kannst.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten