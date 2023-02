Zoé hat beim Rhönrad-Turnen den Dreh raus

Die Zwölfjährige aus Essen ist Rhönrad-Turnerin und erklärt, wie wichtig Kraft und Körperspannung bei diesem anspruchsvollen Sport sind.

Wer Rhönrad turnt, steht ständig Kopf. Bei diesem beweglichen Sportgerät ohne Bremse und Lenker geht es nämlich rund! Warum ihr dabei nicht schwindelig wird und wie wichtig die Körperspannung im Rhönrad ist, erklärt Zoé. Die Zwölfjährige turnt Rhönrad beim TuS Altenessen 1919.

Zoé ist schon lange im Verein. „Angefangen habe ich mit Schwimmen, weil meine Mutter Trainerin war. Aber meine Schwester hat schon Rhönrad geturnt, das wollte ich dann auch.“

Die Rhönräder gibt es in verschiedenen Größen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Mit sechs sei sie aber immer noch fast zu klein gewesen für diese Sportart: Denn beim Rhönradturnen kommt es nicht auf das Alter an, sondern auf die Größe. Zoé erklärt: Das Rhönrad besteht aus zwei Metallreifen und Sprossen. Es gibt zwei Holztritte und zwei Griffe. Außerdem werden vor jedem Training Bindungen für die Füße angebracht. Rhönräder gibt es in verschiedenen Größen. Als sie in das Rhönrad mit einem Durchmesser von 1,65 Meter passte, ging es für Zoé los.

Eine lange Wartelistefür das Training

Es gibt verschiedene Disziplinen im Rhönradturnen. Beim Geradeturnen rollt das Rhönrad auf beiden Reifen. Zoés Training beginnt jedes Mal mit Fangenspielen zum Aufwärmen. Dann sind Dehn- und Balanceübungen dran. Körperspannung, Kraft und Gleichgewicht sind wichtig. Aber an allererster Stelle kommt für die beiden Trainerinnen Aleksandra Taberhofer und Melanie Könnings: Die Kinder dürfen keine Angst vor dem Sportgerät haben. „Die Angst steht einem im Weg und blockiert“, sagt Trainerin Melanie Könnings. Wer neu ist beim Training, wird deshalb schnell mit der Seitenrolle vertraut gemacht. Dabei steht man im Rad, die Hände sind an den Griffen und die Füße in den Bindungen. Dann geht es mithilfe der Trainerinnen rund.

Die zehnjährige Estelle ist zum ersten Mal dabei. Sie stand lange auf der Warteliste für das Rhönrad-Training und turnt heute mit. Die Seitenrolle klappt gut: „Ich hab gedacht, was passiert jetzt wenn ich auf dem Kopf bin, aber es war eine coole Erfahrung.“

Körperspannung und Kraft gehören beim Rhönrad-Turnen dazu. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Während des intensiven Trainings rockt mal Olivia Rodrigo aus einer Box, mal stimmt Lady Gaga leise Töne an. „Musik ist immer dabei“, sagt Trainerin Aleksandra. „Manchmal sagt auch eine ‘Mach mal lauter’’, dann machen wir hier ein bisschen Party.“

Immer wieder dreht sich Zoés Rhönrad langsam durch die Halle. Die Bewegungen der Zwölfjährigen wirken durch ihre jahrelange Übung leicht und anmutig. Sie streckt einen Arm aus oder versetzt die Füße auf den Sprossen. Das sieht spielerisch aus, verlangt aber hohe Konzentration. Schwindelig wird Zoé beim ständigen Rollen aber nicht. Dafür sorgen die langsame Drehung und die intensive Körperspannung, sagt Zoé.



Bald starten die Wettbewerbe

Zwei Stunden dauert Zoés Rhönrad-Training. Danach werden die Räder ineinander und in den Geräteraum gestellt. Für Zoé geht die Woche sportlich weiter. Zweimal hat sie Schwimmtraining und einmal in der Woche gibt sie ihre Sportbegeisterung als Helferin beim Kinderturnen weiter. Bald geht es nach der Corona-Zeit wieder los mit den Wettbewerben. Zoé findet das gut. Sie freut sich auf den Vergleich mit anderen Turnerinnen und Turnern. „Ich möchte gucken, ob ich zu den Guten gehöre und ob ich mich verbessert habe.“

