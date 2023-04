Wohin mit dem Atommüll?

In Deutschland wurden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Diskussion um die Atomenergie geht aber weiter.

Atomenergie gibt es in Deutschland schon lange. Vor über 60 Jahren hat bei uns das erste Atomkraftwerk Strom produziert. Jetzt ist Schluss damit. Die letzten drei Atomkraftwerke wurden abgeschaltet.

Atome sind überall. Wir Menschen bestehen aus den winzigen Teilchen, alle anderen Lebewesen auch, ebenso wie Häuser und Autos. Einige Atome, die zu den Schwermetallen gehören, lassen sich nutzen, um Energie zu gewinnen. Werden diese Atome gespalten, entsteht Wärme und damit Energie, aus der Strom gewonnen werden kann. Das nennt man auch Kernspaltung. Um diese Technik zu nutzen, wurden in den vergangenen Jahrzehnten über 30 Kernkraftwerke in Deutschland gebaut. Weil die Anlagen nun stillgelegt wurden, wird in diesen Tagen sehr heftig über die Atomenergie diskutiert.

Umstieg auf Erneuerbare Energien

Viele Menschen sind schon lange gegen die Nutzung von Atomenergie. Dafür gibt es mehrere Gründe: Bei der Produktion von Atomenergie entsteht hochgiftige Strahlung. Daher findet die Kernspaltung in Betonkammern statt, durch die keine schädlichen Strahlen nach außen dringen.

Es gab oft heftige Proteste gegen die Atomkraftwerke. Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Kritikerinnen und Kritiker warnen immer wieder vor möglichen Unfällen in Atomkraftwerken. Solche Unfälle gab es schon. 2011 kam es nach einem Seebeben zu einer Katastrophe in einem Atomkraftwerk in Japan. Im gleichen Jahr beschloss die damalige Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie. In den nächsten Jahren soll immer mehr die Kraft aus Sonne, Wind und Wasser genutzt werden, um Energie zu gewinnen.

Es gibt aber auch eine Menge Menschen, die sich jetzt Sorgen machen. Das kam bei einer Umfrage heraus. Die Leute befürchten, dass sie nun die Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Denn die Atomenergie gilt als günstig. Ein weiteres Argument von Befürwortern ist, dass bei der Herstellung von Atomstrom kein klimaschädliches CO 2 entsteht, in Kohlekraftwerken aber schon. Und wird es in Zukunft genügend Energie aus Sonne, Wind und Wasser geben?

Eine Million Jahresicher lagern

Wenn die drei Kernkraftwerke abgeschaltet worden sind, verschwindet das Thema also nicht automatisch vom Tisch. Das liegt aber nicht nur an den unterschiedlichen Meinungen über die Atomenergie. Es bleibt auch ein Haufen Atommüll, für den eine Lösung gefunden werden muss. Auch der Abfall, der in Atomkraftwerken entsteht, ist für die Umwelt und die Menschen gefährlich. Er kann Krankheiten wie Krebs auslösen und muss deshalb sehr sicher gelagert werden.

Der Atommüll steckt in speziellen Behältern. Für die wird nun ein Ort gesucht. Das ist gar nicht so einfach, denn „sicher“ heißt: Ein Ort, an dem die Behälter über eine Million Jahre lagern können und zwar am besten Hunderte Meter unter der Erde. Erst dann sind die Fässer auch bei Umweltkatastrophen sicher. Bisher gibt es nur Zwischenlager für den Atommüll. Die Suche nach einem Endlager dauert an.

