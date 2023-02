„Wo ist Anne Frank“: Auf den Spuren einer alten Freundin

Der Kinofilm „Wo ist Anne Frank“ gibt Einblicke in das Leben eines bekannten jüdischen Mädchens.

Manchmal hat man Geheimnisse und Gedanken, die man am liebsten niemandem außer sich selbst verraten möchte. Solche Gedanken schreiben viele dann in ein privates Tagebuch. So ging es auch Anne Frank, einem deutsch-jüdischen Mädchen, das im Jahr 1929 geboren wurde.

Der Film gibt auch Einblicke in das Leben von Anne Frank und ihrer Familie. Foto: Farbfilm Verleih / EPD

Die Geschichte von Anne Frank

Schon als kleines Kind musste sie Deutschland verlassen und in die Niederlande flüchten, da sie und ihre Familie von Nationalsozialisten verfolgt wurden. In einem Hinterhaus in der Stadt Amsterdam versteckte sie sich jahrelang vor den Verfolgern und begann, Tagebuch zu führen.

Dieses Tagebuch wurde sehr bekannt, denn es zeigt, wie viele Ungerechtigkeiten jüdische Familien während des Nationalsozialismus erleben mussten und wie grausam diese Zeit für sie war. Das Tagebuch gehört heute zu den meistgelesenen Büchern der Welt und wurde in über 70 Sprachen übersetzt!

Doch die Zeilen in dem Tagebuch richten sich nicht alle nur an Anne selbst. Manche Seiten hat sie in Briefform an eine erfundene Freundin geschrieben, Kitty. Und genau die erwacht in dem neuen Animationsfilm „Wo ist Anne Frank“ zum Leben!

Im Film wacht Kitty plötzlich im modernen Amsterdam auf und sucht ihre gute Freundin Anne und die Familie Frank. Dabei folgt sie Annes Spuren, vom Versteck im Hinterhaus bis zu ihrem tragischen Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sie trifft auf zahlreiche Gedenktafeln und Ausstellungsstücke, die an Anne Frank und die schreckliche Zeit der Judenverfolgung erinnern sollen. Als sie in einem Museum das wertvolle Tagebuch von Anne sieht, stiehlt sie es, um ein Andenken an ihre Freundin zu haben. Immer wieder blättert sie durch das Buch und die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen Einblick in Annes Geschichte und ihre Gedanken.

Die 13-jährige Kitty findet sich auf einmal im Amsterdam der Gegenwart wieder und macht sich auf die Suche nach ihrer Freundin. Foto: Farbfilm Verleih / epd

Aktuelle Probleme bereiten Kitty Kummer

Während ihrer Reise wird Kitty auch mit vielen aktuellen Problemen konfrontiert. Zum Beispiel trifft sie auf Peter, der eine geheime Unterkunft für Geflüchtete ohne gültige Aufenthaltspapiere betreibt. Und sie sieht, wie Flüchtlingskinder in schlechten Verhältnissen leben müssen. Das nimmt sie sehr mit und erinnert sie an die Geschichte von Anne. Daraufhin nimmt Kitty sich vor, Annes Ziel in der modernen Welt zu verwirklichen: Nämlich Frieden und Toleranz für alle Menschen durchzusetzen.

Den Film könnt ihr ab dem 23. Februar in den Kinos schauen. „Wo ist Anne Frank“ wird zum Beispiel in folgenden Städten und Kinosälen gezeigt: Casablanca Bochum, Cinema und Kurbelkiste Münster, Rex am Ring Köln, Schauburg Filmpalast Gelsenkirchen, sweetSixteen Dortmund.

Die Geschichte des Films „Wo ist Anne Frank“ gibt es auch als Buch, nämlich als Graphic Novel, nachzulesen. Fischer Verlage, circa 22 Euro.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten