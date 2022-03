Wie den Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen wird

Viele Frauen und Kinder kommen über die Grenzen der Ukraine in die Nachbarländer und nach Deutschland. Hilfsorganisationen bitten um Spenden.

Viele Menschen in Deutschland und Europa, die entsetzt über den Ukraine-Krieg sind, fragen sich gerade: Wie kann ich den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen helfen?

In der Ukraine sind Hilfsorganisationen aktiv, die sich um die Menschen dort kümmern. Darunter sind zum Beispiel die Caritas, die Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz. Weil die Ukraine ein großes Land ist und nicht überall gekämpft wird, können die Organisationen im Land selbst noch Hilfsgüter einkaufen, etwa Lebensmittel und Medikamente. Dafür brauchen sie Geld und bitten deswegen um Geldspenden.

Transporte mit Hilfsgütern

Kleinere Hilfsorganisationen in Deutschland organisieren aber auch von hier aus Transporte mit Hilfsgütern. Sie fahren mit Lastwagen an die Grenzen der Ukraine, um die Sachen dort Helfern zu übergeben. Gesammelt werden zum Beispiel Schlafsäcke, Decken, Kissen, Isomatten und Handy-Ladegeräte. An den Grenzen warten viele Menschen in langen Schlangen darauf, in die Nachbarländer zu kommen. Es werden Zeltdörfer aufgebaut.

In Deutschland bieten Menschen auf verschiedenen Internetseiten ein Bett für Flüchtlinge an. Auf der Internetseite unterkunft-ukraine.de kann man angeben, wenn man ein Zimmer hat, in dem Menschen aus der Ukraine übernachten können. Bis zum 2. März, 17 Uhr, hatten sich dort mehr als 72.000 Menschen eingetragen. Sie bieten über 158.000 Betten an. Auch auf warmes-bett.de und auf shelter4ua.com kann man eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten.

Erste Flüchtlinge in NRW

Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind schon die ersten Flüchtlinge angekommen. Die Städte und Gemeinden bereiten sich darauf vor, viele unterzubringen. Dafür werden zum Beispiel Häuser, in denen vor einigen Jahren Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak gelebt haben, wieder geöffnet. Auch Hotelzimmer werden angemietet.

In NRW leben etwa 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Einige Flüchtlinge werden daher voraussichtlich erst einmal zu ihren Verwandten ziehen.

Geflüchtete Kinder aus der Ukraine sollen möglichst schnell in NRW zur Schule gehen können. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer gesagt.

Hier kann man spenden:

Aktion Deutschland Hilft

Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Deutsches Rotes Kreuz

Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

Caritas international

Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

Diakonie Katastrophenhilfe

Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

