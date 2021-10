Weniger Waren für das Geld

Wenn verschiedene Dinge in vielen Geschäften gleichzeitig teurer werden, sprechen Erwachsene häufig von Inflation.

Ein kleines Spielzeug oder zehn Gummischlangen: Für einen Euro kannst du dir manche schöne Dinge kaufen. Nun stell dir vor: Du gehst einen Tag später wieder in diesen Laden, bekommst dann aber für einen Euro viel weniger. Nur noch neun Gummischlangen statt zehn. Das kleine Spielzeug kostet nun 1 Euro und 10 Cent.

Zwar kann ein Ladenbesitzer seine Preise plötzlich stark erhöhen. Doch wenn verschiedene Dinge in vielen Geschäften gleichzeitig teurer werden, sprechen Erwachsene häufig von Inflation. Das bedeutet: Der Wert des Geldes hat sich verändert. Dass viele Waren teurer werden, passiert gerade auch in Deutschland. Besonders die Preise für Benzin und Heizöl sind stark gestiegen. Auch Lebensmittel sind momentan teurer als noch vor einem Jahr.

Teurer Einkauf

Schon lange sind die Preise nicht mehr so sehr angestiegen. Das haben auch schon Fachleute beobachtet. Gerade für den Monat September haben sie festgestellt, dass die Preise innerhalb eines Monats schon seit 28 Jahren nicht mehr so gestiegen sind. Für die Inflation kann es verschiedene Ursachen geben. Manche Firmen brauchen zum Beispiel Material wie Holz oder Stahl, um daraus andere Sachen herzustellen. Diese Materialien können aber teurer werden – wenn sie häufiger und schneller verkauft werden als sie hergestellt werden können. Die Firma, die also Holz oder Stahl braucht, muss selbst schon mehr Geld bezahlen, um diese Sachen einzukaufen. Hat die Firma dann ihr Produkt aus dem Material hergestellt, verkauft sie es ebenfalls teurer weiter als zuvor. Die Preise steigen also. Dennoch kaufen Menschen diese Waren noch schneller, weil sie Angst haben, dass der Preis noch weiter steigt. Der Kreislauf beginnt von vorne.

Auch Käufer und Käuferinnen können Waren teurer machen, wenn zu einem Zeitpunkt viel von einer Ware gekauft wird und die Produktion nicht so schnell nachliefern kann. Dadurch wird die Ware knapper – aber auch wertvoller. Der Preis steigt erneut. In beiden Fällen bekommt man weniger Waren für sein Geld. Das Geld verliert also seinen Wert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten