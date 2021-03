Weltrecyclingtag: Tobi trennt den Müll jetzt richtig

Zum Weltrecyclingtag kommt ein neuer Film von Tobias Krell („Checker Tobi“) heraus. Darin sieht er sich eine Abfallsortieranlage an.

Wie wichtig die richtige Mülltrennung für die Umwelt ist, weißt du bestimmt schon. Aber hat dir schon mal jemand erklärt, wie man das wirklich richtig macht? Der neue Film „Tobi Krell erklärt: Die richtige Mülltrennung“ zeigt es dir. Er kommt am Weltrecyclingtag (18. März) heraus.

Tobias, besser bekannt als Checker Tobi, will seinen Mitbewohnern beweisen, dass es sich lohnt, seinen Müll zu trennen. Er besucht deswegen eine Aufbereitungsanlage für Altglas und eine Anlage, in der Abfall sortiert wird. Dort erfährt er, welche Maschinen bei der Mülltrennung helfen und was beim Recycling herauskommt. Aus recyceltem Plastik kann man neue Plastikprodukte machen. Und aus recyceltem Aluminium, etwa Joghurtbecher-Deckeln, werden neue Produkte aus Aluminium.

Restmüll und Verpackungen trennen

„Restmüll und Verpackungen richtig zu trennen, ist gar nicht schwer – wenn man ein paar Grundregeln kennt. Aber wie viel wir mit ein bisschen Aufwand zu Hause tatsächlich für die Umwelt erreichen können, das hat mich echt beeindruckt“, erklärt Tobi begeistert.

In Deutschland werden jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen in Gelben Säcken und Gelben Tonnen gesammelt. Ein Problem dabei ist, dass oft Restmüll in der Tonne für Verpackungen landet. Das trifft auf drei von zehn Sachen in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack zu.

Produkte aus recyceltem Material

Wenn man seinen Müll nicht gut auf die Tonnen und Säcke verteilt, ist es für Fachleute schwer, ihn richtig zu recyceln. Und wenn man eine Glasflasche zum Beispiel in den Restmüll wirft, geht wertvolles Material verloren. Bei der Herstellung von Produkten aus recyceltem Material wird außerdem weniger umweltschädliches Kohlendioxid ausgestoßen.

Tobias Krell. Foto: Hans-Florian Hopfner

Die Grundregel lautet: In die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehören ausschließlich Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind. Deckel müssen ab, zum Beispiel von Joghurtbechern. Man sollte außerdem dafür sorgen, dass in Verpackungen keine Essensreste oder Reste von Putz- oder Waschmitteln mehr stecken. Man sagt: Sie müssen rest-entleert sein.

In die Gelbe Tonne gehören zum Beispiel leere Nudeltüten. Windeln gehören in den Restmüll und Glasflaschen kommen in den Glascontainer.

Tobis Film wird am 18. März auf muelltrennung-wirkt.de veröffentlicht. Du kannst den Film aber auch auf Youtube sehen.