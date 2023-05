Von Beruf Stadionsprecher beim FC Schalke

Der Stadionsprecher übernimmt bei einem Fußballspiel wichtige Durchsagen. Beim FC Schalke 04 ist das Dirk Oberschulte-Beckmann.

Vor Tausenden Menschen in ein Mikrofon sprechen – das macht dem Quatscher nichts aus. Quatscher, so lautet der Spitzname von Dirk Oberschulte-Beckmann. Seit vielen Jahren arbeitet er als Stadionsprecher für den Fußballverein FC Schalke 04.

Noch heute fiebert Dirk Oberschulte-Beckmann bei jedem Spiel mit. Bei Schalker Toren warten die Fans auf seine Stimme aus den Lautsprecherboxen: „Tor für unsere Mannschaft, Tor für den FC Schalke …“, ruft er. Dann schallt die Antwort der Fans durchs Stadion: „04!“

Läuft es gut für das eigene Team, feiern die Fans den neuen Spielstand mit dem Mann am Mikrofon. „Danke“, gibt der Stadionsprecher vor. „Bitte!“, ertönt es von den Rängen. Gesungen wird auch: „Blau und Weiß ein Leben lang ...“

In dieser Saison kämpft die Mannschaft jedoch gegen den Abstieg und musste schon viele Niederlagen einstecken. „Wenn wir verlieren, dann leide ich“, sagt Dirk Oberschulte-Beckmann.

Informieren und unterhalten

Ein Bundesliga-Spieltag beginnt für ihn lange vor dem Anpfiff. „Ich bereite mich schon am Tag zuvor gründlich vor“, sagt er.

Dazu sammelt er Infos über die eigene und die gegnerische Mannschaft. „Natürlich ist es ein Unterschied, ob die Freunde vom 1. FC Nürnberg anreisen oder die Rivalen von Borussia Dortmund. Trotzdem begrüße ich immer alle Gäste mit Respekt.“

Für den Spieltag gibt es ein festes Programm. Die Fans beider Mannschaften sollen im Stadion gut informiert und auch gut unterhalten werden. Dafür arbeitet Dirk Oberschulte-Beckmann mit einem Journalisten zusammen. „Jörg Seveneick ist mein Co-Stadionsprecher. Er übernimmt zum Beispiel die Interviews im Vorprogramm oder in der Halbzeitpause.“

Vor dem Spiel sagt der Stadionsprecher den Fans, welche Spieler zu Beginn auf dem Platz stehen werden. Auch das Schiedsrichter-Team begrüßt er in der Arena. Während des Spiels muss er an seinem Platz am Spielfeldrand immer gut aufpassen. Wenn ein Tor fällt, gibt er die Spielminute durch und den Torschützen. Dabei muss er auch bei schwierigen Namen genau wissen, wie der Vorname und der Nachname richtig ausgesprochen werden. „Das ist nicht immer so einfach, da bin ich ehrlich“, sagt er.

Nach dem Schlusspfiff kommt es immer darauf an, wie die Stimmung ist. „Ein besonderer Sieg wird natürlich auch besonders gefeiert“, sagt der Stadionsprecher. Allerdings weiß er auch, dass dann die Zeit der Mannschaft ist. Wenn die Spieler mit den Fans in der Kurve tanzen, jubeln und singen, dann hat der Quatscher Sendepause.

