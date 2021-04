Viele Promis sind in „Das große Buch für Weltretter“ dabei

Welche Gefahren drohen für die Umwelt und das Klima? Was kann jeder einzelne tun? Und was sollte die Politik tun? Ein Buch gibt Antworten.

Kinder können die Welt retten. Davon ist Sebastião Salgado überzeugt. Er ist ein bekannter Fotograf und hat für „Das große Buch für Weltretter“ ein Interview gegeben. In dem Buch könnt ihr noch viele weitere berühmte Leute kennenlernen. Sie alle setzen sich für die Umwelt ein und wollen die Welt ein kleines Stückchen besser machen.

Das große Buch für Weltretter, Edel Kids Books, 19,99 Euro Foto: Edel Kids Books

Die sieben Kapitel des Buches lauten „Klima“, „Energie“, „Natur“, „Ernährung“, „Müll“, „Mobilität“ und „Mensch“. Es soll deutlich werden: Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Im großen Kreislauf der Natur ist vieles wichtig, was manchmal auf den ersten Blick unwichtig erscheint. Sebastião Salgado hat in Brasilien zum Beispiel ein riesiges Naturschutzprojekt gestartet, bei dem neue Regenwald-Bäume gepflanzt werden.

Martin Verg, der das Buch herausgegeben hat, sagt: „Niemand kann, will oder sollte auch nur denken, er müsse gleich den ganzen Planeten retten.“ Er verweist aber stolz auf all die Menschen im Buch, die daran arbeiten, „jeder an seinem Ort und mit seinen Mitteln“. Darunter sind auch der Astronaut Alexander Gerst, die Köchin Sarah Wiener, der Grünen-Chef Robert Habeck und die Klimaaktivistin Carola Rackete.

Immer wieder heißt es im Buch auch: „Was könnt ihr tun?“

Lest hier, was vier bekannte Leute im Buch sagen:

Der Astronaut Alexander Gerst sagte in einem Video an seine (noch nicht geborenen) Enkelkinder: „In Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir den Planeten mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Jeder von uns muss sich da an die eigene Nase fassen.“

Die Köchin und EU-Politikerin Sarah Wiener sagt: „Wir werfen viel zu viele Lebensmittel weg, rund elf Millionen Tonnen landen allein in Deutschland jedes Jahr im Müll. Lebensmittel sind häufig viel zu billig und werden nicht mehr wertgeschätzt. Alles soll rund um die Uhr verfügbar sein, so dass selbst kurz vor Ladenschluss die Regale noch voll sind – und der Rest dann über Nacht aussortiert werden muss. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Verschwendung bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren.“

Der Grünen-Chef Robert Habeck sagt: „Wie hoch das Meer noch steigen wird, hängt davon ab, wie viel Kohlendioxid wir in die Erdatmosphäre geben, wie viel Öl, Kohle, Gas wir verbrennen. Weltweit wohnt die Mehrheit der Menschen in den Küstenregionen. 62 Prozent der Städte mit mehr als acht Millionen Einwohnern befinden sich an der Küste. Oft sind es sehr arme Länder. Sicher keine, die Klimadeiche bauen können. Sie werden vom Meeresanstieg betroffen sein.“

Die Klimaaktivistin Carola Rackete sagt: „Ich bewundere Menschen, die schon heute mit der Krise fertig werden müssen, die für andere noch irgendwo in der Zukunft liegt. Meine Freundin Hindou zum Beispiel, die kommt aus dem Tschad in Afrika. Der See, an dem sie aufgewachsen ist, war mal einer der größten Seen der Welt. Heute sieht der Tschadsee aus der Luft betrachtet nur noch aus wie eine Pfütze. 90 Prozent des Wassers sind unter anderem wegen des Klimawandels vertrocknet.“