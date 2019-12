Bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat die konservative Partei gewonnen. Das ist ein Schock für die vielen jungen Leute in den Städten.

Viele junge Briten sind nach der Unterhaus-Wahl traurig

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien und Nordirland sind die ganz jungen Wähler besonders enttäuscht. Die Partei des Premierministers Boris Johnson („Konservative“/„Tories“) hat eine sehr große Mehrheit bekommen: 365 Sitze. Die Sozialdemokraten („Labour“) dagegen haben viele Sitze im Unterhaus, dem britischen Parlament, verloren. Sie haben noch 203 Sitze. Damit braucht Boris Johnson nun keine Partner mehr, um zu regieren. Der Premierminister will, dass das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland zum 31. Januar aus der Europäischen Union austritt.

Keine Fans von Boris Johnson

Die jungen Leute im Land sind mehrheitlich gegen die Partei von Boris Johnson. Viele Studenten haben vor der Wahl dazu aufgerufen, unbedingt wählen zu gehen und nicht die Konservativen zu wählen. Die Liberaldemokraten sind zum Beispiel gegen den EU-Austritt („Brexit“).

Das Datum der Wahl war für die Studenten nicht besonders günstig. Am 13. Dezember haben an den meisten britischen Universitäten die Ferien begonnen. Deswegen waren am Wahltag, dem 12. Dezember, viele junge Leute schon auf dem Weg nach Hause zu ihren Eltern, wo sie Weihnachten feiern wollen. Trotzdem haben viele gewählt. Allerdings gibt es nicht so viele junge Briten wie alte. Und bei den Älteren ist die Wahlbeteiligung immer besser als bei den Jungen.

Universitätsstädte sind rot gefärbt

Zum Brexit haben die jungen Erwachsenen in Großbritannien eine klare Meinung. Als es im Jahr 2016 zu diesem Thema eine Volksabstimmung gab, sagten über 70 von 100 jungen Leuten (18 bis 24 Jahre alt), sie wollten auf jeden Fall in der EU bleiben.

In den großen Städten, wo es Universitäten und daher viele junge Menschen gibt, hat die Ergebniskarte eine andere Farbe als auf dem Land. Sie ist rot statt blau. Rot steht für die Labour-Partei. In Manchester und Nottingham wurde zum Beispiel seit über 30 Jahren kein Politiker der Konservativen mehr ins Unterhaus gewählt. Auch Liverpool, Oxford und Cambridge sind rot gefärbt.

Londoner sind Brexit-Gegner

In der Hauptstadt London leben besonders viele Brexit-Gegner. Dort sind viele Menschen nicht nur jung, sondern auch gebildet und haben eine gut bezahlte Arbeit. Sie sehen die Vorteile, die die EU ihnen und dem Land bringt. Aber auch im Herzen von London gibt es drei Wahlkreise, die diesmal an die Konservativen gingen. Besonders knapp war es im Stadtteil Kensington. Dort hatte die Kandidatin der Konservativen nur 150 Stimmen Vorsprung.

15,5 Millionen Briten sind übrigens gar nicht zur Wahl gegangen. 47,5 Millionen Menschen durften wählen. Am Dienstag (17. Dezember) tritt das neue Parlament zusammen. Am Donnerstag (19. Dezember) verkündet Königin Elisabeth II. das Regierungsprogramm. Freitag (20. Dezember) soll über das EU-Austrittsabkommen abgestimmt werden.