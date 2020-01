Ein Schaufelradbagger fördert Kohle für Kohlekraftwerke. In Deutschland soll es ab dem Jahr 2038 keinen Kohle-Strom mehr geben.

Kohleausstieg Viel Wirbel um den Kohleausstieg in Deutschland

Deutschland soll klimafreundlicher werden. Deswegen soll es bald keinen Strom mehr aus Kohlekraftwerken geben. Das beschloss die Bundesregierung.

Das war abzusehen: Der Kohle-Beschluss der Bundesregierung hat für viel Wirbel gesorgt. Die Kohlekraftwerke in Deutschland sollen nach und nach abgeschaltet werden. Ab 2038 soll komplett auf Kohle-Strom verzichtet werden. Wir erklären euch den Plan der Bundesregierung und was verschiedenen Gruppen daran missfällt.



Zu spät

Umweltschützer fordern schon lange, dass auf Kohlekraftwerke in Deutschland verzichtet wird. Denn durch das Verbrennen der Kohle wird CO2 freigesetzt. Das Treibhausgas ist mitverantwortlich für den Klimawandel.

Die Umweltschützer sagen, dass die Kohlekraftwerke zu spät abgeschaltet werden und sprechen von einem Skandal. Denn in unserem Bundesland NRW geht noch in diesem Jahr ein neues Kohlekraftwerk ans Netz.

Der Hambacher Forst bleibt erhalten. Um das Waldgebiet bei Köln wurde lange gestritten. Trotzdem sind Umweltschützer in Sorge, denn um den Wald herum wird weiter gebaggert. Das schade den Tieren und gefährde die Wasserversorgung, sagen sie.

Die Energiekonzerne hatten eigentlich vor, viel länger als bis 2038 Kohle zu fördern. Sie bekommen Geld, das sie entschädigen soll. Das sei aber zu wenig, sagt der Kraftwerksbetreiber RWE. In den Kohlekraftwerken arbeiten außerdem viele Menschen, die nun fürchten, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Auch dafür stellt die Bundesregierung eine Menge Geld bereit. Das fließt an die Landesregierungen. Sie sollen dafür sorgen, dass in den betroffenen Regionen neue Jobs entstehen. Das könnte zum Beispiel im Tourismus sein.

Viele Fragen sind offen

Wenn der Strom aus Kohlekraftwerken wegfällt, woher soll er dann kommen? Das fragen sich Experten, die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Zwar wird in Deutschland schon Strom aus Wind und Sonne gewonnen. Aber es gibt auch Streit: Viele Anwohner wollen Windräder gar nicht in ihrer Nähe haben. Deswegen muss bei der Planung neuer Windparks viel verhandelt und geregelt werden. Die Experten befürchten nun, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu langsam vorangeht. Es sind also noch viele Fragen zum Kohleausstieg offen.

So entsteht Kohle

Braunkohle ist viele Millionen Jahren alt. Sie entstand aus Pflanzen, die früher auf der Erde wuchsen: Bäume, Farne und Gräser zum Beispiel. Im Laufe der Zeit entstand daraus zunächst Torf, dann die Braunkohle. Manche Braunkohle in Deutschland ist 5 bis 25 Millionen Jahre alt, andere 50 bis 60 Millionen Jahre.