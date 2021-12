Viel los im neuen Jahr

Die Olympischen Winterspiele Peking 2022 sollen am 4. Februar 2022 eröffnet werden.

2022 ist ein bisschen wie 2021: Es wird viel Fußball gespielt, Olympische Spiele stehen an – und es wird gewählt. Dennoch ist einiges anders.

Ist 2022 nur eine Wiederholung von 2021? Denn auch im neuen Jahr stehen wieder Wahlen und Olympische Spiele an. Das erwartet euch in 2022:

In 2021 standen die Olympischen Sommerspiele vor der Tür. In 2022 kämpfen bei den Olympischen Winterspiele in Peking im Land China Sportler und Sportlerinnen etwa beim Schlittschuhlaufen, Snowboarden und Skifahren um die begehrte Goldmedaille. Natürlich machen sich auch die deutschen Athleten und Athletinnen Hoffnungen – allen voran Skispringer Karl Geiger und Bobfahrer Francesco Friedrich. Die Spiele sind vom 4. bis zum 20. Februar.

Viel Sport in 2022

Sportlich geht es auch bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft der Männer zu, bei der Deutschland ebenfalls um den Titel kämpft. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember statt, also im Winter. Das ist schon etwas ungewöhnlich. Der Grund aber ist, dass das Gastgeberland Katar, ein Wüsten-Staat ist. Im Sommer wäre es dort viel zu heiß zum Kicken gewesen.

Apropos Kicken: Die Frauen-Mannschaften spielen ihre Europameisterschaft schon vom 6. bis 31. Juli. Die EM findet in England statt. Auch dort ist Deutschland mit dabei.

Auch in der Politik passiert nächstes Jahr einiges. Bei der Bundestagswahl 2021 konnten die Erwachsenen das Parlament von Deutschland bestimmen. 2022 stehen hingegen Landtagswahlen an. In vier Bundesländern werden Politikerinnen und Politiker für die dortigen Länder-Parlamente gesucht. Dabei geht es um das Saarland (27. März), Schleswig-Holstein (8. Mai), Nordrhein-Westfalen (15. Mai) und Niedersachsen (9. Oktober).

Wenn es um eine besonders wichtige Rede an die Menschen in Deutschland geht, spricht häufig er: der Bundespräsident. Er ist das Oberhaupt des Staates. Momentan ist das Frank-Walter Steinmeier. Am 13. Februar soll ein neuer Bundespräsident oder eine neue Bundespräsidentin gewählt werden. Vielleicht bleibt der Präsident aber auch der alte? Frank-Walter Steinmeier möchte wieder antreten.

Viel tut sich auch im Bereich Energie und Umwelt. Lange Zeit wurde viel Strom mit Hilfe von Atomkraftwerken erzeugt. Doch dabei entsteht Müll, der Millionen von Jahre gefährlich bleibt. Auch könnten bei Unglücken in Atomkraftwerken sehr viele Menschen krank werden. Unter anderem deswegen werden immer mehr dieser Kraftwerke abgeschaltet. Ende des Jahres soll das letzte in Deutschland ausgehen.

Keine Plastiktüten

Und noch etwas wird verbannt: Ab 1. Januar dürfen an den Kassen keine Plastiktüten mehr ausgegeben werden. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Besonders dicke Einkaufstüten zum mehrfach Benutzen sind weiter erlaubt. Auch die Tütchen für Obst und Gemüse gibt es weiterhin.

Auch beim Pfand ändert sich 2022 etwas. Dieser wird zukünftig auf alle Einwegflaschen aus Kunststoff mit bis zu drei Litern Inhalt erhoben. Das heißt, dass auch auf Flaschen mit Säften Pfand erhoben wird. Ausgenommen sind nur Milchgetränke.

