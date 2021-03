„Unsere Erde, unsere Zukunft“: Das Problem „Fast Fashion“

Arbeiterinnen und Arbeiter in einer Textilfabrik in Bangladesch.

Es wird viel zu viel Kleidung hergestellt, gekauft und weggeworfen. „Fast Fashion“ schadet aber der Umwelt und macht viele Menschen krank.

Wir alle haben viele Kleidungsstücke in unserem Schrank: Hosen, T-Shirts, Röcke, Hemden und vieles mehr. Kleidung ist billig geworden. Deswegen kauft jeder Deutsche im Durchschnitt 50 bis 70 Kleidungsstücke pro Jahr – mehr als zehn Kilogramm. Es wird aber nicht viel nur hergestellt und gekauft, sondern auch viel weggeworfen. Das nennt man „Fast Fashion“ („schnelle Mode“). Darum geht es in diesem Teil unserer Serie „Unsere Erde, unsere Zukunft“.

Die Deutschen kaufen im Durchschnitt 50 bis 70 Kleidungsstücke pro Jahr. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Vor langer Zeit gab es in den Geschäften zweimal im Jahr neue Mode: für den Sommer und für den Winter. Heute kommt ständig neue Ware herein. Große Modeketten wie H&M und Zara bieten pro Jahr bis zu 24 Kollektionen an. Das weckt bei vielen Menschen den Wunsch, sich häufig etwas Neues zu kaufen.

Baumwollpflanzen brauchen viel Wasser

„Fast Fashion“ führt aber zu vielen Problemen. Erstens: Die ganze Kleidung muss hergestellt werden. Oft ist sie aus Baumwolle. Baumwollpflanzen werden schnell von Schädlingen befallen, deswegen werden beim Anbau viele Pflanzengifte eingesetzt. Das ist schlecht für die Böden und das Grundwasser. Von den Pflanzengiften werden außerdem die Arbeiter krank. Und: Baumwollpflanzen brauchen sehr viel Wasser. Ihre Bewässerung verbraucht große Mengen Süßwasser.

Um aus der Baumwolle Kleidung zu machen, muss sie gesponnen, gefärbt und genäht werden. Das passiert meist in Asien, wo die Näherinnen sehr lange, unter schlechten Bedingungen und für wenig Geld arbeiten müssen. Auch Chemikalien werden eingesetzt.

Mikroplastik gelangt ins Abwasser

Bei Kleidung aus Kunstfasern wie Polyester sieht es mit den Auswirkungen auf die Umwelt nicht viel besser aus. Polyester wird aus Erdöl gemacht, dafür braucht man viel Energie. Viel Kohlendioxid wird frei. Und wenn Kunstfasern gewaschen werden, gelangt Mikroplastik ins Abwasser. Das sind winzig kleine Plastikteilchen, die ins Grundwasser, in die Flüsse und Meere schwimmen. Mikroplastik landet so in den Mägen von Tieren und am Ende oft auch in unserem Essen.

Viele Menschen haben erkannt, dass Kleidung kein Wegwerfartikel sein sollte. Es gibt viele Wege, wie man Kleidung anders kaufen kann. Davon berichten wir in der nächsten Folge.