Synchronsprecher verleiht Stimme

Schauspieler Max von der Groeben hat noch einen zweiten Job: Er ist auch Synchronsprecher. Er verleiht seine Stimme manchmal an Trickfiguren.

Wer sich einen Animationsfilm anschaut, weiß: Die Figuren auf dem Bildschirm sind nicht echt. Bis auf eine Sache: nämlich die Stimmen! Diese werden in der Regel von echten Menschen gesprochen. Synchronsprecher nennt man sie. Nur mithilfe der Stimme müssen sie die Gefühle, Emotionen und typischen Eigenschaften einer Figur ausdrücken. So etwas macht zum Beispiel Max von der Groeben. Ihn hast du vielleicht schonmal im Kino gesehen. Man kennt ihn etwa aus Bibi-und-Tina-Filmen oder aus „Fack ju Göhte“. Als Synchronsprecher verleiht er jedoch auch seine Stimme manchmal an Trickfiguren. So hat er Figuren in der „Schule der magischen Tiere“, „Der Kleine Eisbär 2 – Die geheimnisvolle Insel“ und bei der Schatzinsel seine Stimme gegeben. Im Interview hat Max von der Groeben mehr über seine Arbeit erzählt.

Wie muss man sich deine Arbeit im Studio vorstellen?

Dort gibt es den Regieraum mit einem großen Pult. Das hat ganz viele Knöpfe und Regler. Hinter einer Glasscheibe ist noch ein anderer Raum, das ist die Sprecherkabine.

Die Kabine ist dein Arbeitsplatz. Was machst du dort?

Auf einem Bildschirm in der Sprecherkabine sehe ich das Bild vom Film. Das ist oft noch nicht ganz fertig. Ich sehe die Figur und was drumherum passiert. Szene für Szene, oder manchmal auch nur Satz für Satz, spreche ich den Text ein. Wenn die Figur lächelt, dann lache ich auch. Der Regisseur oder die Regisseurin hört sich das Ganze an und gibt mir Rückmeldung. Manchmal muss ich dann den Satz noch mal langsamer oder schnell sprechen.

Also kann man sich Synchronsprechen wie Schauspielerei vorstellen? Nur das man eben nicht vor einer Kamera oder auf einer Bühne steht.

Ja, genau! Ich schauspielere in der Sprecherkabine und lege dabei Wert auf meine Stimme. Die Gestik und Mimik übernimmt ja die Figur für mich. Aber um in die Stimmung zu kommen, ist es sehr hilfreich ein bisschen zu spielen.

Was passiert, wenn du dich mal versprichst? Oder etwas Falsches sagst?

Das ist nicht schlimm! Das passiert andauernd. Dann sagt man einfach: Das machen wir noch mal tut mir leid!

Was magst du an deinem Beruf?

Was mir definitiv Spaß macht, ist, dass man in außergewöhnliche Tiere und Wesen schlüpfen kann. Zum Beispiel habe ich einen Fuchs gesprochen. Den würde ich in einem normalen Fernsehfilm eher nicht spielen. So durfte ich ihn zumindest sprechen.

