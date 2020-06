Gar nicht so einfach, alle Viertklässler der Hermann-Landwehr-Schule in der Corona-Zeit gemeinsam auf ein Foto zu bekommen. Fotograf Olaf Fuhrmann hat es mit einer Drohne geschafft. Die Kinder zeigen mit Seilen ihren Zusammenhalt trotz Abstand.

Schule So sieht der Grundschul-Abschied in der Corona-Zeit aus

Der Abschied der Viertklässler fällt wegen Corona in diesem Jahr etwas anders aus. Mit kreativen Alternativen wird es aber trotzdem schön!

Eine fröhliche Abschiedsfeier mit Aufführungen, Liedern, Kuchen futtern und Gruppenfoto? Das fällt in diesem Jahr für Viertklässler flach. Das Coronavirus macht einen Strich durch alle schönen Pläne. Aber entmutigen lassen sich Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler durch viele Regeln und ständig wechselnde Vorgaben nicht. Ein Besuch der Hermann-Landwehr-Schule in Hamminkeln zeigt, wie herzlich und kreativ so ein Abschied von der Grundschule sein kann - trotz Corona!

Flaschenpost zum Abschied

Schon lange vor der Corona-Zeit hatten sich die Kinder der 4a und 4b mit ihren Klassenlehrerinnen Isabell Schubert und Britta Sack ein Motto überlegt: Zusammen groß – zusammen unzertrennlich. Das steht auf den Abschieds-T-Shirts und passt jetzt doppelt gut. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der gemeinsamen vier Jahre ist durch Teamarbeit und viele Aktionen entstanden. Trotzdem muss jetzt Abstand gehalten werden.

Der geplante Ausflug ins APX Xanten wurde deswegen abgesagt. Übernachtungsparty? Gemeinsamer Grillnachmittag? Die wird es geben, nur etwas später als geplant, erzählt Schulleiterin Ruth Valk.

Die Viertklässler haben die Erstklässler ihrer Schule ein Jahr lang als Paten begleitet. Dafür bedanken sich die Erstklässler diesmal nicht persönlich sondern mit einem besonderen Abschiedsgeschenk: Jedes Patenkind hat für seinen Paten eine Flaschenpost mit guten Wünschen gebastelt. Auch die Kinder aus dem Offenen Ganztag waren fleißig: Alle Viertklässler bekommen eine Kette mit einem Schiffchen und auf einem riesigen Laken steht: Ahoi Piraten, wir hissen die Segel – Ihr seid mit Abstand die Besten! Die Viertklässler selbst basteln in den letzten Tagen Erinnerungsbücher, in die sie Fotos und Texte einkleben.

Den Abschiedsgottesdienst feiern 4a und 4b getrennt. Zwischen beiden Feiern wird die Kirche gelüftet. Das muss sein. Am letzten Schultag haben die Viertklässler den Schulhof für sich, Spielgeräte werden aufgebaut – alles was sich leicht und sicher desinfizieren lässt. Hinterher geht’s zum Frühstück in die Klassenzimmer.