Ein Pfarrer leitet in einer leeren Kirche einen Gottesdienst, der auf YouTube gestreamt wird. Wegen der Coronakrise ist Ostern dieses Jahr anders als sonst.

Kinderzeitung CHECKY! So geht gemeinsam Ostern feiern - trotz Corona

Eier suchen, die Familie treffen oder in die Kirche gehen: Das machen viele Menschen normalerweise zu Ostern. Dieses Jahr ist aber vieles anders.

Frohe Ostern! Auch wenn gerade viele Veranstaltungen ausfallen oder verschoben werden, die Feiertage bleiben natürlich. Allerdings wird das Osterfest wohl dieses Jahr in vielen Familien anders ablaufen als sonst. Das liegt an der Ausbreitung des neuen Coronavirus.

Um sich und andere zu schützen, darf man zurzeit kaum andere Menschen treffen. Besuche bei Oma und Opa fallen für viele aus und in den Urlaub fahren kann man in diesen Osterferien auch nicht. Außerdem finden die Gottesdienste in den Kirchen gar nicht oder nur ohne Besucher statt.

Gottesdienste auf Youtube

Normalerweise versammeln sich zum Beispiel am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom Tausende Menschen. Sie wollen den Segen des Papstes empfangen. Der Papst ist der Chef der katholischen Kirche. Dieses Jahr bleibt der Platz leer. Die Ostermesse wird im Fernsehen und im Internet zu sehen sein. Das gilt auch für viele andere Gottesdienste.

„Wir zeigen jeden Sonntag einen Kindergottesdienst auf Youtube“, sagt Kirsti Greier von der Evangelischen Kirche. Das gilt natürlich auch für den Ostersonntag. Während des Gottesdienstes wird dann zum Beispiel dazu aufgerufen, eine Kerze anzuzünden. „Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, wir tun etwas zeitgleich“, sagt Frau Greier.

Musik auf Balkonen

Bewohner eines Hauses machen zusammen auf dem Balkon Musik. Foto: Bodo Schackow / dpa

Um das Gefühl der Gemeinschaft geht es auch bei anderen Aktionen. So rufen Kirchenmusiker zum Beispiel zu einem Osterkonzert vom Balkon auf. Jeder, der mag, soll um 10.15 Uhr das Lied „Christ ist erstanden“ singen oder auf einem Instrument spielen. So soll ein „Auferstehungsflashmob“ auf Balkonen oder an Fenstern entstehen.

„Wir feiern an Ostern, dass das Leben stärker ist als der Tod“, sagt Kirsti Greier. Und diese Botschaft ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig.

TIPPS: So geht gemeinsam feiern mit Abstand

Kamera an! Die Familie besuchen, das geht dieses Jahr leider nicht. Verabreden könnt ihr euch aber trotzdem. In einer Videokonferenz! Dafür gibt es viele verschiedene Apps. So könnt ihr euch zumindest auf dem Bildschirm alle sehen und hören.

Fenster auf! Wohnen Oma, Opa oder Freunde von dir in der Nähe? Dann statte ihnen einen kurzen Fensterbesuch ab. Wenn einer unten steht und der andere am offenen Fenster oder auf dem Balkon, dann stimmt der Abstand. Und ihr könnt euch trotzdem kurz unterhalten.

Eier suchen! Diese Aktion kann trotz Corona wie immer stattfinden! Eier suchen geht zuhause, im Garten oder in der Wohnung.

