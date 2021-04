Demonstranten halten ein Transparent mit der Aufschrift "Scientists for Future".

Klimaschutz „Scientists for Future“ rufen die Politik auf: „Tut etwas!“

Die Scientists for Future wollen Fridays for Future unterstützen. Sie liefern wissenschaftliche Tatsachen, die den Klimawandel belegen.

Fridays for Future – davon hat inzwischen fast jeder gehört. Unter diesem englischen Begriff begannen Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018, freitags nicht zum Unterricht, sondern auf die Straße zu gehen und dort zu demonstrieren. Auf diese Weise wollen sie sich für den Klimaschutz einsetzen.

Der Ausdruck „for Future“ bedeutet übersetzt „für die Zukunft“. Ihn benutzen aber nicht nur Schüler. Auch bei anderen Gruppen wurde er aus demselben Grund beliebt. So haben sich auch die Scientists for Future (abgekürzt: S4F) gegründet. Scientist ist das englische Wort für Wissenschaftler.

Was die Schüler sagen, stimmt auf jeden Fall

Vor zwei Jahren haben ganz viele Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Darin sagen sie: „Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.“ Wofür Fridays for Future sich einsetzten, sei „berechtigt und gut begründet“. Außerdem schreiben die Wissenschaftler: „Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus.“

Mit dieser Erklärung wollten die Forscher zeigen, dass die Wissenschaft viele sichere Informationen darüber hat, dass das, was die Schülerinnen und Schüler sagen, auf jeden Fall stimmt. Um das zu beweisen, setzten die Forscher 24 Fakten ans Ende der Erklärung. Ein Fakt ist eine bewiesene Tatsache.

Was das Klima schädigt, muss teurer werden

Als Tatsache gilt zum Beispiel, dass die Erderwärmung zu häufigeren Hitzewellen, Dürren und Waldbränden führt. Oder dass in diesen Jahren so viele Tier- und Pflanzenarten aussterben wie seit den Dinos nicht mehr.

Die Erklärung wurde von über 26.800 Wissenschaftlern unterschrieben. Sie fordern die Politik seitdem immer wieder auf, klimafreundliches Handeln einfach und kostengünstig zu machen. Klimaschädigendes Handeln müsse dagegen un­attraktiv und teuer werden.

Bekannte Leute machen mit

In Deutschland gibt es heute über 70 regionale Gruppen von Scientists for Future, darunter auch in den Städten Essen, Duisburg, Bochum, Dortmund und Paderborn. Zu den bekanntesten Leuten, die mitmachen, gehören der Arzt Eckart von Hirschhausen, der Meteorologe Sven Plöger und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Hier geht es zur Erklärung von 2019.

Und hier lest ihr die 24 Fakten von „Scientists for Future“.