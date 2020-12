Schwein Bobby wird zum gefeierten Instagram-Star

Eine Ratte rettet Leben, Schildkröten laufen um die Wette und ein Schwein flüchtet vor dem Schlachter. Sechs Tier-Geschichten von 2020.

Tiere sind unterhaltsam, sie tun uns gut und manchmal retten sie sogar Leben. Diese Tier-Geschichten haben uns im Jahr 2020 besonders gut gefallen.

FROSCH-TAXI – Frösche sind schneller unterwegs als Schildkröten. Die Frösche, um die es jetzt geht, ließen sich aber trotzdem lieber transportieren. Eine ganze Gruppe saß auf dem Kopf eines Wasserbüffels, der durch einen See in der Schweiz schwamm. Aber warum machen die Frösche das? Forscher meinen, die Frösche finden im Fell der Büffel Futter: Insekten und Fliegen etwa. Außerdem nutzen sie vielleicht auch die Körperwärme der Büffel.

WETTRENNEN – Manche Tiere sind berühmt für ihre Schnelligkeit. Schildkröten gehören nicht dazu. Trotzdem finden im Land Sudan in Afrika Rennen mit Schildkröten statt. Anfang des Jahres krochen dort Mini-Schildkröten um die Wette. Ihre Besitzer lockten die Tiere mit Futter. Viele Menschen kamen, um sich das anzugucken.

MÜLLABFUHR MIT FELL – Fell zeigt auch die Müllabfuhr in Brüssel, in unserem Nachbarland Belgien. Dort helfen in einem Stadtteil Pferde dabei, den Abfall wegzubringen. Das hat einige Vorteile: Die Pferde brauchen kein Benzin und sind umweltfreundlicher als große Müllwagen. Außerdem freuen sich viele Menschen, wenn sie den Pferde-Wagen sehen

RETTER-RATTE – Auch eine Ratte hat dieses Jahr den Menschen sehr geholfen. Genauer gesagt handelt es sich um eine Riesenhamster-Ratte namens Magawa. Sie wurde dazu ausgebildet, mit ihrer ausgezeichneten Spürnase Landminen zu entdecken. Das sind gefährliche Sprengkörper, die im Boden vergraben sind, zum Beispiel im Land Kambodscha in Asien. Denn dort hatte es lange gewalttätige Konflikte gegeben. Magawa hat viele der gefährlichen Minen aufgespürt und bekam dafür sogar eine goldene

Medaille. Sie hat mit ihrer Arbeit Leben gerettet.

INSTAGRAM-STAR – In dieser Geschichte wurde das Tier gerettet. Es geht um ein Schwein namens Graf Bobby von Sonnenschein. Eigentlich sollte Bobby geschlachtet werden. Aber er hat sich mehrmals dagegen gewehrt und durfte am Leben bleiben. Jetzt hat Bobby ein Instagram-Profil. Auf den Fotos sieht man, wie Bobby im Stroh liegt, durch den Matsch läuft oder Fußball spielt. Seine Besitzerin hat das Profil erstellt, um so Spenden für den süßen Bobby zu sammeln.

LÖWIN BEI REPTILIEN – Das weiße Löwenbaby Lea zog dieses Jahr in ein ungewöhnliches Zuhause. Lea landete nach einem Autobahn-Unfall in einem Zoo in Rheinland-Pfalz, in dem normalerweise nur Reptilien leben. Zu Reptilien gehören etwa Leguane und Alligatoren, aber keine Raubkatzen. Dieser Zoo war aber nur ein Zwischenstopp, mittlerweile lebt Lea in einem spanischen Privat-Zoo.