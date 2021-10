Sammler und Talente im Buch „Guinness World Records 2022“

Im neuen Buch „Guinness World Records 2022“ findet man Bestleistungen und originelle Sammlungen. Junge Talente erzählen von ihren Projekten.

Mit elf Jahren hat Gui Khury schon einen aufregenden Rekord aufgestellt. Dem jungen Skateboarder gelangen drei vollständige Drehungen in der Luft. Dafür musste er lange trainieren, erzählt er in einem Interview im neuen Guinness-Buch der Rekorde. Er ist eins der vielen jungen Talente, die in dem Buch vorgestellt werden. Kindern, die ebenfalls danach streben, in einer Disziplin besonders gut zu werden und vielleicht mal einen Rekord aufzustellen, rät er: „Lasst euch nicht kleinkriegen und bleibt entschlossen!“

Die größte Popcorn-Maschine

Zu den anderen jungen Machern, die ihre Geschichte erzählen, gehört Roxanne Downs aus Australien. Sie hat mit acht Jahren schon ihre eigene Zeitschrift herausgebracht – auch ein Weltrekord. Diese Zeitschrift gibt es schon seit vier Jahren und Roxanne hat schon viele Promis wie Justin Bieber dafür interviewt.

Neben den spannenden Interviews mit den talentierten Kindern gibt es in „Guinness World Records 2022“ viel zu sehen und zu entdecken: Die Amerikanerin Deb Hoffmann ist ein großer Fan von Winnie Puuh. Sie hat über 20.000 Figuren des niedlichen Bären und seiner Freunde gesammelt.

Ganz viele Rekorde in einem Buch! Foto: Guinness World Records 2022

Auch sehr bewundernswert: Ein Kunstwerk, das aus vielen alten Strohhalmen zu einer Welle zusammengefügt wurde. Zu den besonders originellen Rekorden zählen außerdem die größte Popcorn-Maschine, Musiker, die Lauch-Flöte und Rettich-Trompete spielen, und der Mann, der in einer Minute am meisten Kartoffelbrei essen kann.

Umwelt ist ein wichtiges Thema

Neben den Tausenden Rekorden, die das Buch „Guinness World Records 2022“ vereint, taucht ein wichtiges Thema immer wieder auf: die Umwelt. Hier wird zum Beispiel auf die große Luftverschmutzung in der chinesischen Stadt Hotan aufmerksam gemacht. Oder es wird ein Katamaran gezeigt, der aus recycelten Plastikflaschen besteht.

Das Buch „Guinness World Records 2022“ ist im Ravensburger Verlag erschienen und kostet 22 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten