Sänger Axel Fischer lässt einen Eisbären die Welt retten

Schlagersänger Axel Fischer hat für seinen kleinen Sohn Flynn das Buch „Der HEISSbär“ geschrieben. Einem Eisbären wird es am Nordpol zu heiß.

Axel Fischer ist ein bekannter Schlagersänger. Von ihm ist zum Beispiel das Lied „Traum von Amsterdam“. Im Jahr 2022 ist Axel Fischer Papa geworden. Für seinen Sohn Flynn hat er ein Buch über einen Eisbären geschrieben, dem es am Nordpol zu warm wird. Mit seinem besten Freund, dem Hai, macht sich der Eisbär auf die Reise zu den Menschen. Er will ihnen sagen, dass sie einige Dinge in ihrem Leben ändern müssen, damit die Welt gerettet werden kann.

Die echten Eisbären sind durch den Klimawandel stark bedroht. Für sie ist das schmelzende Eis eine Gefahr.

Axel Fischer: Der HEISSbär Foto: Kleine Kinderbuch Raketen

Axel Fischer sagt: „Ich habe mich gefragt: Wie möchte ich, dass mein Sohn aufwächst? Und wie soll unser Planet weiterhin aussehen?“ Er ist sich sicher: „Wenn wir alle gemeinsam anpacken, können wir es schaffen.“

In dem Klima-Kinderbuch geht es um Freundschaft und Zusammenhalt. Der Eisbär und der Hai erzählen den Menschen, wie man zum Beispiel Energie sparen kann. Der Text ist gereimt und hört sich zum Beispiel so an: „Im Badezimmer denk immer dran, lass das Wasser nicht zu lange an!“

Maryna Skyba, die aus der Ukraine fliehen musste, hat den schwitzenden Eisbären, seine Freunde und die Menschen farbenfroh illustriert. Es ist witzig zu sehen, wie die Tiere einen Angler erschrecken und wie die Eisbären an der Nordpol-HEISSbar mit Hawaii-Blumenketten tanzen.

Am Ende des Buches kannst du ein Bild des HEISSbären ausmalen. Weitere Bilder findest du auf der Internetseite www.heissbär.com. Dort stellt Axel Fischer auch Material über den Klimawandel für Kitas und Schulen zur Verfügung – zum Beispiel für Klima-Projektwochen. Ein Poster im Buch zeigt die Energiespartipps auf einen Blick. Du kannst es in deinem Zimmer aufhängen.

Axel Fischer: Der HEISSbär, Kleine Kinderbuch Raketen, 16 Euro

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten