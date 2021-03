Sabine Zett schreibt neue Buchreihe über „Chilly Wuff“

Autorin Sabine Zett hat mit „Chilly Wuff“ eine neue Buchreihe gestartet. Viele Ideen dafür bekam sie durch ihre eigene Hündin Lucy.

Chilly ist eine ziemlich witzige Hündin. Sie lebt mit den Kindern Lavinia und Jasper, dem Baby Kilian und ihren Eltern zusammen. Sabine Zett hat sich die niedliche, quirlige Figur für eine neue Hunde-Buchreihe ausgedacht. Dabei bekam sie viele Anregungen aus ihrem eigenen Leben. Denn ihre Familie besitzt seit knapp drei Jahren eine kleine Hündin: Lucy. Im Interview erzählt sie von ihr:

Wie ist Lucy zu Ihnen gekommen?

Sabine Zett: Meine Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, haben sich immer einen Hund gewünscht. Wir waren aber viel unterwegs und hatten immer diese Bedenken: Wohin mit dem Hund, wenn man verreist? Lucy haben wir 2018 kennengelernt. Sie kommt ursprünglich aus Spanien, wo sie vom Tierschutz verletzt auf der Straße gefunden wurde. Sie ist auch schon ein bisschen älter... Wir haben Lucy dann probeweise in Pflege genommen. Lucy ist extrem süß, deswegen haben wir sie gar nicht mehr abgegeben. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Was ist Lucy für ein Hund?

Lucy ist ein kleiner Mischling, sie ist extrem pflegeleicht und bellt überhaupt nicht. In ihr stecken mehrere Hunderassen. Lucy liebt die Sonne, sie geht dann sehr gerne raus. Regen und Schnee kann sie gar nicht leiden.

Im Buch bekommt man als Leser mit, was Chilly denkt. Verstehen Sie immer, was Lucy Ihnen mitteilen will?

Wenn ich Lucy anschaue, meine ich immer zu wissen, was sie gerade denkt oder sagen würde. Zum Beispiel: „Oh, die Sonne scheint, da können wir doch mal rausgehen.“ Lucy ist total versessen auf Futter und auf Leckerli. Das ist Chilly auch.

Haben Sie Lucy ein paar Kommandos beibringen können?

Ja, haben wir, aber Pfote geben hat sie bis heute nicht verstanden. Lucy ist ja auch schon älter. Sie ist jetzt ungefähr zehn.

Im Buch bekommt Chilly einen Instagram-Account. Kennen Sie im wahren Leben Hunde oder andere Tiere, die viele Follower haben?

„Chilly Wuff - Die Welt liegt mir zu Pfoten“ ist im Arena-Verlag erschienen und kostet 12 Euro. Foto: Arena

Es gab ja mal Grumpy Cat, diese grimmige Katze, die mittlerweile gestorben ist. Und einige andere. Ich konnte es am Anfang nicht glauben, dass diese Tiere so viele Follower haben. Ich stelle aber fest, dass auch ich Lucy ständig fotografiere. Wie sie guckt… Wie sie schläft... Wie sie das Kuscheltier hält... Da ist man immer ganz entzückt. Auch Prominente posten ständig Hundefotos, das kann ich gut nachvollziehen.

Sie schreiben aber auch kritisch, dass Kinder vorsichtig sein und zum Beispiel keine Bilder von sich posten sollen...

Ich finde, alles sollte im richtigen Alter stattfinden. Instagram, Youtube und alles, was offen im Internet stattfindet, hat ja nicht umsonst eine Altersbeschränkung. Danach sollte man sich richten und Eltern sollten auch darauf achten. Deswegen dürfen die Kinder im Buch einen Channel für Chilly eröffnen, aber nicht für sich selbst.

Warum wollen eigentlich so viele Kinder einen Hund haben?

Ein Haustier ist ein Freund, den man für sich hat, der einem treu ergeben ist. Ein Hund ist auch ein Begleiter, ein Tröster, er bringt einen zum Lachen. Man ist nie allein. Und Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen.

