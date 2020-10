Reporterin Pia will wissen, wie wilde Tiere leben

In der neuen Kika-Sendung „Pia und die wilden Tiere“ dreht sich alles um Tiere. Pia erzählt uns von den Dreharbeiten und worum es geht.

Pia ist eine echte Tier-Expertin. Zu gefährlich oder zu exotisch gibt es nicht. Jedes Tier wird bei ihr genau unter die Lupe genommen. Egal, ob Wildkatze, Wolf oder Zecke – Pia schaut in der neuen Sendung „Pia und die wilden Tiere“ im Kika genau hin. Und packt mit an.

Ein Garten voller Schlangen

Eigentlich sollte Pia für drei Wochen in die USA fliegen und dort für „Pia und die wilden Tiere“ drehen. Wegen des Coronavirus wurde diese Reise jedoch erstmal verschoben. Die Sendung wurde nur in Deutschland gedreht. Doch wer jetzt denkt, dass das langweilig werden könnte, liegt falsch!

Schon in der ersten Folge wird es richtig spannend. Pia trifft Pauli, der in seinem Garten Kreuzottern züchtet. „Die schauen wir uns ganz genau an und hoffen, dass wir den Otterntanz filmen können“, sagt Pia. „Außerdem wiegen wir die Schlangen und machen uns dann auf den Weg in die freie Natur, um eine Kreuzotter zu fangen.“ In einer weiteren Folge trifft Pia zum Beispiel noch die Wölfin Luna, die zahmer ist, als sie aussieht.

Jede Woche gibt es eine neue Folge. Dabei steht immer ein anderes Tier im Mittelpunkt. Bevor du die Folge allerdings im Fernsehen anschauen kannst, muss ganz schön viel passieren. Denn Dreharbeiten und der Umgang mit Tieren brauchen viel Zeit und Geduld.

Tierreporterin Pia weiß wie das ist. Sie erzählt uns, wie eine Folge für „Pia und die wilden Tiere“ entsteht. „Vorab bekomme ich immer einige Infos über das Tier, einfach damit ich schon einiges weiß und nicht total ahnungslos zu den Dreharbeiten komme“, erklärt sie. „Am Drehort treffe ich dann einen Tier-Spezialisten, der mein Ansprechpartner ist. Je nach Tier stehen dann unterschiedliche Dinge an, zum Beispiel füttern, Ställe ausmisten oder zum Tierarzt fahren.“

Angst vor dem Wasser

Ab und zu passieren bei den Dreharbeiten auch Sachen, die nicht geplant waren. Dann muss schnell ein Plan B her. So war es auch, als Pia für das Filmen einer Haustier-Folge mit dem Kamerateam beim Hundeschwimmen war. „Die Folge sollte eigentlich so anfangen, dass ich mit einem Hund auf einem Stand Up Paddle Board stehe“, erinnert sich Pia. „Der Hund hatte aber Angst davor, ins Wasser zu fallen. Da haben wir das natürlich nicht gefilmt, sondern uns einfach schnell etwas anderes überlegt.“ Solche spontanen Momente machen die Sendung aber aus, findet Pia. Und am wichtigsten ist, dass es dem Tier gut geht.

Pia freut sich sehr darüber, dass sie als Tierreporterin mit Tieren arbeiten darf. Schon als Kind hat sie Tiere und die Natur geliebt. „Ich wollte immer alles über Tiere erfahren“, erzählt sie. „Ich mag, dass Tiere so verschieden und unberechenbar sind. Dadurch passieren manchmal echt lustige Sachen!“

„Pia und die wilden Tiere“ läuft immer mittwochs um 19.25 Uhr im Kika. Ab dem 11. November ist Pia dann noch in der Pflanzen-Sendung „Pia und die wilde Natur“ zu sehen.