Kindernachrichten Osterferien: Neue Attraktionen in den Freizeitparks in NRW

Im Fort Fun warten „Yakaris rutschige Wasserfälle“. Im Movie Park Germany startet eine neue Stunt-Show. Darin geht es um eine Preisverleihung.

Mit den Osterferien öffnen die Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen wieder ihre Tore. Im Movie Park Germany in Bottrop ging es sogar schon ein paar Tage früher wieder los. Ab Freitag, 31. März, ist er täglich geöffnet, nach den Osterferien dann mittwochs bis sonntags. Bald wird hier eine neue Stunt-Show eröffnet. Sie heißt „Operation Red Carpet“ (übersetzt: Operation Roter Teppich) und spielt bei einer Preisverleihung in Los Angeles.

Der „Goldene S.A.M.“ soll verliehen werden, doch plötzlich stehlen Diebe die Trophäen und die Preisgelder. Eine wilde Verfolgungsjagd mit viel Spannung beginnt. In der Show gibt es mehr als 25 Spezialeffekte. Außerdem wird Deutschlands bisher größte Quarterpipe errichtet, eine große Rampe für die Stunt-Profis. Auf den Straßen des Parks ist eine neue Figur unterwegs: eine laufende Filmklappe.

Im Fort Fun Abenteuerland in Bestwig beginnt 2023 ein neues, spannendes Abenteuer mit Yakari, seinem Wildpferd Kleiner Donner und vielen weiteren Freunden. Ihr könnt euch auf die Wasserbootrutsche „Yakaris rutschige Wasserfälle” und die Ponyreitbahn „Kleiner Donners wilder Ritt” freuen. Weitere Yakari-Attraktionen sollen in zwei Ausbaustufen bis 2025 hinzukommen. Bei einer Ostereiersuche am 9. und 10. April kann man eine Jahresfreikarte gewinnen.

Im Phantasialand in Brühl startet die Saison ebenfalls am Samstag. Hier wurden 2020 und 2022 die Themenwelten „Rookburgh“ und „Deep In Africa“ neu eröffnet. In der Themenwelt Afrika gibt es eine neue Erlebnistour mit wackligen Hängebrücken, Felsen und Schluchten. Beliebte Attraktionen sind die Achterbahn Black Mamba, die Colorado-Achterbahn sowie die Wasserbahn Chiapas.

Auch der beliebte Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop öffnet wieder seine Türen. In den Osterferien gibt es Aktionen wie Kinderschminken und Basteln. Am 17. Juni wird ein Kinderfest veranstaltet. In Ker­nies Familienpark im Wunderland Kalkar wird in den Osterferien eine Goldsuche mit dem Osterhasen vorbereitet.

Eintrittskarten gibt es in den Online-Shops auf den Internetseiten der Parks. Online-Tickets sind teilweise günstiger als Tickets an der Tageskasse.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten