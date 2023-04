Kindernachrichten Odysseum in Köln: Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus Rex

Im Odysseum in Köln ist jetzt die spannende Dino-Ausstellung „Jurassic World“ zu sehen. Lebensgroße Dinosaurier sorgen für Nervenkitzel.

Eine besonders spannende Ausstellung hat jetzt in Köln ihre Tore geöffnet. Sie heißt „Jurassic World – The Exhibition“. Darin könnt ihr lebensgroße Dinosaurier erleben, die sich bewegen und ziemlich laut brüllen. Sie sehen richtig lebendig aus. Auf einer Erlebnistour über die Isla Nublar, die Insel aus den „Jurassic World“-Kinofilmen, taucht ihr komplett in die Welt der Dinosaurier ein.

Ganz tief drin in der Dinosaurier-Welt

Mit einer Fähre geht’s hinüber zur Insel, dann öffnet sich das große Holztor zu „Jurassic World“ und man steht direkt vor einem riesigen Brachiosaurus, der seinen langen Hals über den Rand seines Geheges streckt. Keine Angst, er ist ein Pflanzenfresser! Ein Stück weiter hört man ein Rumpeln in einem Tiertransporter, aus dem ein schlecht gelaunter Stygimoloch seinen Kopf emporstreckt. Ein Parkwärter ruft: „Stiggy! Ganz ruhig!“ und der Dino beruhigt sich tatsächlich ein wenig.

Hier spürt man schon das Ungewöhnliche der Ausstellung, die die Macher „immersiv“ nennen. Während des Besuchs gerät man tief in die ausgedachte Welt hinein. Man vergisst fast, dass man sich eigentlich in einer Ausstellungshalle befindet. Dazu tragen vor allem die Parkwärter bei. Sie erklären, welche Eier zu sehen sind, welches Alter die Tiere haben und warum die Raptoren Maulkörbe tragen.

Selfies mit dem Velociraptor

Manche Dinos darf man aus der Nähe betrachten, zum Beispiel einen Mini-Stygimoloch und den kleinen Ankylosaurus Bumpy. Auch Selfies sind erlaubt. Nur bei der Velociraptor-Dame Gamma sollte man nicht zu nah rangehen, „sie schnappt gern zu“, sagt eine Parkwärterin.

Einige kleinere Dinos darf man in der Ausstellung auch streicheln, etwa diese Velociraptor-Dame. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Nachdem man sich in einem Labor schlafende Dinos im Wärmekasten angesehen hat, geht’s weiter zu den Raptoren Charlie, Echo und Delta, die mit bösen Augen aus ihren Käfiglöchern blicken. Im Gyrosphärental dürfen Besucherinnen und Besucher in ein gläsernes Fahrzeug steigen. Die rollende Kugel ist auch aus den Filmen bekannt, in einer Szene werden darin zwei Jungen von einem T-Rex angegriffen.

Fütterung des Indominus Rex

Einer der zwei Höhepunkte von „Jurassic World – The Exhibition“ ist die Begegnung mit dem intelligenten Indominus Rex, der sich tarnen kann und im Gehege gierig sein Futter verschlingt. Für ganz besonders viel Gänsehaut sorgt schließlich noch der Tyrannosaurus Rex. Er wird aus Sicherheitsgründen hinter einem Hochspannungszaun gehalten. Aufgeregte Parkwärter verkünden, es gebe einen Stromausfall. Und dann kommt er an, der T-Rex, und brüllt...

„Das war das Spannendste!“, sagen Noah (8) und Hena (7) begeistert, die sich die Ausstellung direkt am ersten Tag angesehen haben. „Für kleinere Kinder ist das aber zu gruselig“, findet Noah.

„Jurassic World – The Exhibition“ ist bis zum Ende der Sommerferien im Odysseum in Köln zu sehen. Tickets gibt es ab 23,50 Euro. Informationen: jurassicworldexhibition.de

