NAJU Haltern informiert über ökologischen Fußabdruck

Die „Wald-Klima-Station“ der Naturschutzjugend Haltern hat einen Umweltpreis gewonnen.

Wie viel CO 2 , also Kohlendioxid, stößt ein Mensch in Deutschland jährlich aus? Und was ist überhaupt der CO 2 -Fußabdruck? Diesen Fragen sind Jugendliche der Naturschutzjugend Haltern auf den Grund gegangen. Mit einer selbstgebauten „Wald-Klima-Station“ haben sie sogar den Klingler-Preis, einen Jugendpreis des Naturschutzbundes, gewonnen. Was es mit der Station auf sich hat und woher die Idee kam, erzählt die 17-jährige Celine im Interview.

Wie kam es zu der Projektidee?

Durch frühere Aktionen, bei der wir in Haltern Müll aus der Natur gesammelt oder Bäume gepflanzt haben, ist uns bewusst geworden, dass wir andere Menschen informieren wollen und sie dazu bewegen wollen, etwas zu verändern. Auf einem Ausflug haben wir uns von einer Station inspirieren lassen, die ähnlich wie unsere Station über den CO 2 -Ausstoß informiert hat.

Wie genau kann man sich eure Wald-Klima-Station vorstellen?

Es handelt sich um einen kleinen Abschnitt an einem Waldweg. Jeder kann sich unsere zwei Infotafeln durchlesen und sich so über den Wald allgemein informieren und erfahren, was überhaupt ein CO 2 -Fußabdruck ist. Auf einer der beiden Tafeln ist ein QR-Code mit weiteren Infos unter einer Klappe versteckt.

Zwischen den Tafeln gibt es die CO 2 -Fußabdrücke. Diese sind von uns in den Boden eingelassen worden, denn so kann jeder Besucher sich darauf stellen und die Größe der Fußabdrücke besser nachvollziehen. Diese stehen jeweils für den Fußabdruck eines Landes. Sie sind unterschiedlich groß, um die Länder miteinander vergleichen zu können. So ist der Fußabdruck der USA am größten, da diese deutlich mehr CO 2 pro Kopf im Jahr verbrauchen als beispielsweise Deutschland.

Warum ist es wichtig, solche Projekte durchzuführen?

Ein Vorteil an solchen Projekten ist, dass man direkt mit der Natur verbunden ist. So kommt das Bedürfnis vielleicht eher auf, etwas für die Natur tun zu wollen. Außerdem sollen die Tafeln auch nur informieren und die Besucherinnen und Besucher anregen, etwas zu ändern. Sie sollen ihnen aber kein schlechtes Gewissen machen oder zeigen, dass sie alles falsch machen. Ich denke, man kann durch solche Projekte den Menschen zeigen, wie wichtig es ist, auf die Natur Rücksicht zu nehmen. Es macht auch schon viel aus, wenn jeder eine Kleinigkeit an seinem Verhalten ändert.

Gibt es noch weitere Projekte, die du dir in Zukunft wünschen würdest?



Ich würde mir wünschen, dass auch andere Gruppen in ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus Projekte umsetzen, die Menschen nicht dazu nötigen, etwas zu verändern, sondern sie vielmehr dazu animieren. Ich selber wünsche mir weiterhin auch kleine Aktionen, Nistkästen, Insektenhotels und so weiter. Denn auch den Tieren und Pflanzen sollte mehr Beachtung geschenkt werden.

Der CO2-Fußabdruck ist eine Bezeichnung für die Menge an CO 2 -Abgasen, die indirekt oder direkt durch eine Person, Firma oder zum Beispiel ein ganzes Land verursacht wird. Er kann zeigen, ob die Lebensweise eines Menschen die Umwelt belastet oder nicht.

