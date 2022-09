Nachfahren von Humboldt und Grimm veröffentlichen Kinderbuch

Essen. Zwei Jahrhunderte nach ihren berühmten Vorfahren sind sich Dorothée von Humboldt und Michael Grimm begegnet. Nun gehen sie in NRW auf Lesereise.

Was würden wohl die Brüder Grimm und der berühmte Naturforscher Alexander von Humboldt sagen, wenn sie die Welt von heute sehen würden? Vermutlich wären die Freunde ziemlich traurig über das, was die Menschen ihrer Natur antun: Müllberge, die Abholzung von Wäldern, aussterbende Tierarten, Klimawandel - all das gab es zu ihren Lebzeiten im frühen 19. Jahrhundert nicht.

Eines aber würde sie ganz bestimmt freuen: Dass ihre Nachfahren sich fast zwei Jahrhunderte später zufällig wieder über den Weg gelaufen sind und ihre großen Namen für etwas Gutes einsetzen wollen: Michael Grimm und Dorothée von Humboldt haben gemeinsam das Kinderbuch „Der kleine Alexander“ veröffentlicht.

Darin erklären sie unsere Natur und ermuntern zu einem behutsamen Umgang mit ihr. Im ersten Band erklärt der kleine Naturforscher die Bäume, wie sie miteinander verbunden sind, was sie alles leisten - und warum wir Menschen sie so dringend brauchen. Dazu erfahren die Leserinnen und Leser auch Überraschendes - zum Beispiel, dass sich Bäume über ihr Wurzelwerk miteinander „unterhalten“ können. Dazu gibt es Platz zum Mitmachen, Ausmalen und praktische Tipps, wie jeder Einzelne den Bäumen und der Umwelt helfen kann. Mit dem Buch gehen die beiden ab Ende September auf Lesereise an vielen öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Die Werte des größten Naturforschers vermitteln

Dorothée von Humboldt war die Idee vom kleinen Naturforscher schon lange im Kopf herumgespukt. „Dieses Buch ist eine Herzenssache“, sagt die 74-Jährige. Je älter sie werde, umso mehr lasse sie der Umgang der Menschen mit ihrer Erde verzweifeln. Kinder aber seien viel lernwilliger und gingen bewusster mit ihrer Umwelt um: „Deswegen wollte ich den kleinen Alexander für Kinder schreiben. Bei ihnen kommt seine Botschaft direkt an.“

Ihr Vorfahre Alexander von Humboldt war einer der berühmtesten Naturforscher überhaupt. Er erkannte als einer der ersten Wissenschaftler, wie sehr alles miteinander zusammenhängt und dass der Mensch eine große Gefahr für seine Umwelt sein kann. „Mein Wunsch ist es, seine Werte heute zu vermitteln“, erklärt Dorothée von Humboldt.

Geschichte feiert am 26. November Premiere als Kindermusical

Von ihrer Idee erzählte ein gemeinsamer Bekannter schließlich Michael Grimm. Der 58-Jährige ist nicht nur Nachfahre der berühmten Märchenerzähler sondern auch einer der erfolgreichsten Kinderlieder- und Hörspielmacher in Deutschland. So vertonte er Klassiker wie „Lauras Stern“ ebenso wie „Pettersson & Findus“.

„Als ich von Dorothées Idee gehört habe, war ich sofort begeistert“, sagt Michael Grimm. Gemeinsam mit dem Illustrator Markus Feist und der Grafikerin und Biologin Melanie Welk brachten sie die Geschichte sehr bildstark zu Papier. Und Michael Grimm hat den kleinen Alexander mittlerweile auch in ein Kindermusical verwandelt. Die Proben dafür laufen schon, am 26. November feiert das Musical Premiere im Werkhof-Kulturzentrum in Hagen-Hohenlimburg.

Dabei soll es aber nicht bleiben: Ebenso wie für den „echten“ Forscher sehen die Autoren auch für den „kleinen Alexander“ eine große Zukunft. Dorothée von Humboldt schreibt bereits am zweiten Band. Dann soll es um die Ozeane gehen. Denn auch die können jede Hilfe dringend gebrauchen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten