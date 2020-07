Mit Stefan Heine Rätsel lösen und Schätze suchen

Stefan Heine erfindet Kreuzworträtsel, Schüttelwörter und Schatzsuchen. Am liebsten mag er Killer-Sudokus.

Mit Rätseln kennt Stefan Heine sich aus. Er erfindet seit über 20 Jahren Kreuzworträtsel, Sudokus, Schüttelwörter und viele andere Denkaufgaben aus. Die werden in Zeitungen, Büchern und Abreißkalendern abgedruckt. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team entwickelt er auch Rätsel für Kinder. Auf den Büchern steht dann: „Der kleine Heine“. Seine Ideen dafür sammelt Stefan Heine auf der ganzen Welt. Denn der 51-Jährige ist auch Trainer der Deutschen Sudoku-Mannschaft. Er war schon bei den Weltmeisterschaften in China, Indien und England dabei. Wir wollten von Stefan Heine wissen, ob Rätseln schlau macht und welche Rätsel er am liebsten mag:







Der „kleine Heine“ führt durch die Kinder-Rätselbücher.

Mochten Sie als Kind schon Rätsel?

Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Meine erste Rätselerinnerung ist meine Oma, die hat von links oben nach rechts unten alle Kreuzworträtsel gelöst. Ich selbst habe als Kind mal eine Witze-Sammlung gemacht, also Witze aufgeschrieben und gesammelt. Das habe ich auch mit Rätseln versucht, aber das war nicht so erfolgreich, das kam erst später.





Welche Rätsel mögen Sie am liebsten?

Meine Lieblinge sind Killer-Sudokus. Da stehen keine vorgegebenen Zahlen drin. Es sind immer mehrere Kästchen mit einer Punktelinie zusammengefasst und darauf steht etwa eine kleine ‚3‘, das bedeutet, diese ‚3‘ ist die Summe der beiden Kästchen.





Oh je….!

(lacht) ...das klingt nur schwer, eigentlich hilft es einem. In die Kästchen müssen dann ‚1‘ und ‚2‘ rein, denn nur das ergibt drei. Das macht total Spaß!





Sie machen seit über 20 Jahren Rätsel, wie hat sich die Nachfrage in dieser Zeit entwickelt?

Wir hatten jetzt gerade am Anfang der Corona-Zeit wahnsinnig viel zu tun. Viele Zeitungen konnten keine Veranstaltungen und keinen Sport mehr drucken und haben das mit Rätseln aufgefüllt. Auch unsere Buchreihe hat einen Sprung nach oben gemacht. Aber auch allgemein würde ich sagen, es ist mehr geworden. Weil vielleicht auch Eltern mehr darauf achten, was sie ihren Kindern geben und sie nebenbei fördern wollen.







Stefan Heine hat „Schatzsuchen“ erfunden. Foto: Melanie Dreysse

Macht Rätseln denn schlauer?

Darüber streiten sich die Experten. Ich denke wenn man ständig Kreuzworträtsel löst, hat man auch dieses Spezialwissen, das man dafür braucht. Insofern macht es natürlich schlauer. Auch die Leute, die ich für die Meisterschaften trainiere, trainieren ja nicht umsonst fünf Stunden am Tag. Es macht sie einfach schneller. Ich würde die Frage vorsichtig mit ‚ja‘ beantworten.





Dann wäre es doch gut, wenn man mehr Rätsel in Schulbüchern unterbringen würde, oder?

Die sind da ja drin, also jede Mathetextaufgabe, jeder Lückentext ist ja quasi auch ein Rätsel. Vielleicht sollte man es einfach auch mal Rätsel nennen. Zwischendurchrätsel, vielleicht. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, was nach Schule klingt ist nicht so interessant, was nach Rätsel klingt, schon.





Das Maskottchen der Kinderseite ist ja ein Waschbär. Fällt Ihnen spontan ein Waschbären-Rätsel ein?

Der Waschbär ist bei uns gerade aktuell, er ist für uns das neue Lama und das neue Einhorn. Lustig ist, dass man aus dem englischen Wort für Waschbär „racoon“ das Wort „Corona“ basteln kann. Und da fiel uns auf: Das passt doch wunderbar, ein Waschbär hat ja eine Maske im Gesicht und wäscht sich ständig die Hände. Verrückt, oder?