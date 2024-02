Essen fragt: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?

Die Wohnsituation von Menschen in 25.000 Haushalten soll in einer Umfrage ermittelt werden.

Essen 25.000 Haushalte bekommen in diesen Tagen Post von der Stadt Essen: Möglichst viele sollen bei einer Online-Umfrage mitmachen.

In diesen Tagen erhalten rund 25.000 Haushalte in Essen Post von der Stadtverwaltung. Die Stadt fragt zwischen Montag, 5. Februar, und Freitag, 9. Februar, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, ob sie mit ihrer Wohn-Situation zufrieden sind.

Die per Stichprobe ausgewählten Haushalte werden gebeten, an einer anonymen und freiwilligen Befragung, die online stattfindet, teilzunehmen. Die Teilnehmenden werden darum gebeten, Angaben zu machen, ob sie einen Umzug planen, welche Wünsche sie haben, was ihre konkrete Wohn-Situation angeht, oder was sie stört.

Die Daten sollen der Stadt helfen bei ihrer Planung der Wohnungsmarktentwicklung. Deshalb erstellt die Verwaltung derzeit die „Wohnungsnachfrageanalyse“, die Planern in der Verwaltung Hinweise darüber geben soll, wie der Wohnungsmarkt in Essen in den kommenden Jahren entwickelt werden muss. Die Daten sind auch dafür da, die Statistiken der Stadt zu aktualisieren, in denen es um die Größe der Haushalte in Essen, die Wohnflächen und das Umfeld geht.

