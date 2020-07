Mehr Unterstützung für arme Kinder in Deutschland

Viele deutsche Kinder leben in Familien, die nicht genug Geld haben. Durch Corona könnten es mehr werden. Experten schlagen deswegen Alarm.

Fast drei Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Familien, in denen die Eltern als arm gelten. Sie haben zwar eine Wohnung und auch genug zu essen. Aber arm bedeutet, dass sie deutlich weniger Geld haben als viele andere Familien im Land. Bald könnten noch mehr Kinder und Erwachsene dieses Problem haben. Wegen der Coronakrise haben viele Menschen ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit.

Keine Computer oder Laptops

Experten fordern deshalb, dass mehr für Kinder aus ärmeren Familien getan wird. Ein Beispiel: Für den Schulunterricht zu Hause waren und sind viele Kinder nicht gut genug ausgerüstet.

Viele arme Kinder haben zum Beispiel keinen Computer, mit dem sie Themen im Internet nachgucken oder einen Text in einem Schreibprogramm verfassen können. Manche Kinder haben auch keine Ruhe, Hausaufgaben zu machen, weil sie kein eigenes Zimmer für sich haben. Mit ihrer Familie leben sie oft in kleinen Wohnungen.

Aber wie kann man es verhindern, dass es für die Kinder durch Corona noch schwerer wird? Und wie schafft man es langfristig, dass Familien aus armen Familien bessere Chancen haben?

Noch vor der Coronakrise haben Politiker 2019 einen Digitalpakt für die Schulen beschlossen. Das bedeutet, es wird viel Geld dafür ausgegeben, die digitale Ausstattung der Schulen zu verbessern. Über das Förderprogramm können digitale Tafeln (Smartboards), Schul-WLAN, Online-Lernplattformen und mobile Geräte gekauft werden.

In der Coronakrise hat die Regierung im April dann noch eine Ergänzung beschlossen: Arme Kinder, die zu Hause keine Computer, Laptops oder Tablets haben, sollen Laptops von der Schule bekommen.

Ein Beispiel: Die Stadt Essen kann bald mindestens 11.000 Tablets oder Laptops anschaffen, die dann an bedürftige Schüler ausgeliehen werden. So können sie besser lernen.

Experten sagen: Eine gute Bildung ist ganz wichtig, um später als Erwachsener nicht ebenfalls in Armut zu landen. Sie fordern auch, dass arme Kinder eine Grundsicherung oder ein Teilhabegeld bekommen.