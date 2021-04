Martin Baltscheit lässt den Affen Affenzahn das Glück suchen

Der Autor, Illustrator und Sprecher Martin Baltscheit kam im Oktober 2020 zu einer Lesung in die Hövelschule in Essen.

Der Düsseldorfer Autor Martin Baltscheit hat eine neue Kinderbuchreihe an den Start gebracht: Wie kommt man im Leben am besten miteinander aus?

Martin Baltscheit hat schon sehr viele Bilderbücher geschrieben und gestaltet. Der Düsseldorfer Autor produziert aber auch Hörbücher. Er findet es für die Phantasie sehr wichtig, dass man Geschichten auch hören kann und dabei ganz eigene Bilder im Kopf entstehen. Nun hat Martin Baltscheit eine neue Kinderbuchreihe an den Start gebracht. Sie heißt „Die Abenteuer von Affenzahn“. Der erste Teil „Der Drachenfrosch“ ist als Buch und als Hörspiel für die Toniebox erschienen.

Mutig sein, Vertrauen haben

In der Geschichte geht es um den Affen Affenzahn. Er wohnt auf der Insel der Ideen, ist dort aber ziemlich allein. Affenzahn wünscht sich richtige Freunde. Martin Baltscheit möchte in dem Buch wichtige Botschaften vermitteln. Es geht darum, wie man mutig sein und Vertrauen entwickeln kann. Es geht auch darum, wie man im Leben am besten miteinander auskommt, damit es friedlich bleibt.

Martin Baltscheit: Die Abenteuer von Affenzahn: Der Drachenfrosch, Affenzahn Verlag, 20 Euro Foto: Affenzahn Verlag

Drei Götter statten den kleinen Affenzahn mit Vertrauen aus, damit er sich aufmacht, die Welt zu entdecken. Die Götter sind: Mond, Elefantin und Blumenriese. Aber auch als Götter wissen sie nicht immer die richtige Antwort auf eine bestimmte Frage.

Martin Baltscheit packt auch in seinem Affenzahn-Buch wieder viel Wortwitz in die Zeilen. Er ist ein Spezialist für schöne Sätze und fragt am Ende: „Wie leben wir am besten zusammen?“ Die Antwort liefert er gleich mit: „Wir wollen leben wie Affenzahn. Mit frischer Zuversicht das Neue jeden Tag wie einen Freund empfangen. Leben auf einer Insel der Ideen: Nicht aufgeben, egal wie verrückt die Herausforderungen sind.“ Das Hörspiel (55 Minuten) ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Die Tonies-Hörfigur „Affenzahn“ kostet 14,99 Euro.

Theaterstücke für Kinder

Martin Baltscheit schreibt und illustriert nicht nur Kinderbücher, sondern entwickelt auch Theaterstücke für Kinder. Für das Stück „Krähe und Bär oder: Die Sonne scheint für uns alle“ bekam er den Deutschen Kindertheaterpreis.