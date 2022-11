Kritik unerwünscht: Gute-Laune-Lieder zur Fußball-WM

Die Songs „Hayya Hayya“, „Tukoh Taka“ und „Arhbo“ stehen für Fröhlichkeit. Kritik an der WM ist unerwünscht. Ein Sänger brach ein Interview ab.

Bei jeder Fußball-WM gibt es Lieder, die die Weltmeisterschaft begleiten – ob im Stadion, im Internet oder im Radio. Habt ihr schon den offiziellen WM-Song „Hayya Hayya“ gehört? Dafür haben sich die Sängerin Aisha und die Sänger Trinidad Cardona und Davido zusammengetan. Aisha kommt aus dem WM-Land Katar, dort ist sie eine beliebte Künstlerin. Trinidad Cardona ist ein Sänger aus den USA. Davido ist ein nigerianisch-amerikanischer Sänger.

Musiker und Tänzer in der Wüste

Im Gute-Laune-Video zu „Hayya Hayya“ seht ihr die drei Künstler mit Musikern und Tänzern in der Wüste. Trinidad Cardona singt: „Ich will feiern, jede Woche acht Tage feiern.“ Der WM-Song hat den Untertitel „Better together“ und darum geht es auch im Refrain des Liedes: „Du weißt, gemeinsam sind wir besser“, singt Davido. Im Video sieht man dazu immer wieder Fußballer, die sich nach einem Tor umarmen oder anderen nach einem Foul wieder auf die Beine helfen.

Mit dabei sind auch jubelnde Fans im Stadion und Menschen, die auf den Rängen die La-Ola-Welle machen. Und in der Wüste hinter den Musikern schwenken die Menschen Fahnen von vielen verschiedenen Ländern der Welt. In den Szenen, in denen Aisha auftritt, sieht man katarische Frauen in traditionellen Gewändern und Fischer bei der Arbeit am Strand.

Lebensfreude und positive Energie

Das Lied soll Lebensfreude und positive Energie ausstrahlen. Deswegen heißt es auch weiter: „Ich verspreche es dir jetzt / Es wird alles okay sein / An jedem neuen Tag, ganz egal, was passiert.“

Menschen, die die WM in Katar kritisieren, werden diese Zeilen sicher nicht so gut finden. Denn in dem Land Katar ist auf keinen Fall „alles okay“. Darüber konntet ihr vor einigen Tagen einen Bericht auf der Kinderseite lesen.

Aufregung gab es gerade um einen Sänger der offiziellen WM-Hymne. Er heißt Maluma und singt das Lied „Tukoh Taka“ gemeinsam mit Nicki Minaj und Myriam Fares. Während eines Interviews hatte Maluma, der aus Kolumbien stammt, keine Lust auf kritische Fragen. Er sagte „Du bist unhöflich“ zum Reporter. Dann stand er auf und lief aus dem Studio.

Bei der Eröffnungsfeier am Sonntag wollten viele internationale Musikstars nicht auftreten. Der Sänger Ozuna aus Puerto Rico und der kongolesische Sänger Gims waren auch nicht live dabei. Sie singen ebenfalls ein offizielles WM-Lied: „Arhbo“. Darin geht es um die katarische Gastfreundschaft während der WM.

Jung Kook von der südkoreanischen Gruppe BTS hatte bei der Eröffnungsfeier aber einen Auftritt. Er sang das Lied „Dreamers“.

