Kira Kolumna: Abenteuer einer kleinen Reporterin

Die 16-jährige Kira ist eine Verwandte von Karla Kolumna. In der neuen Hörspielreihe erzählt sie aber von ihren ganz eigenen Abenteuern.

Sie ist neugierig, immer auf der Suche nach einer guten Story und trägt einen sehr bekannten Namen. Kira Kolumna ist eine entfernte Verwandte von Karla Kolumna. Die rasende Reporterin kennt ihr bestimmt aus den „Bibi Blocksberg“- oder „Benjamin Blümchen“-Hörspielen. Jetzt kommt Kira Kolumna. In der Hörspielreihe, die gerade gestartet ist, geht es um wichtige Themen wie Fake News und Mobbing. Wir haben den Autor Matthias von Bornstädt gebeten, uns Kira einmal vorzustellen.

Wie würden Sie Kira Kolumna beschreiben?

Kira ist 16 Jahre alt und eine junge Reporterin. Sie entdeckt Stories, wo andere nur Langeweile vermuten, sie hat einfach einen besonderen Blick dafür. Sie steckt voller Energie und sagt den Leuten auf den Kopf zu, was sie denkt. Kira war schon fast überall auf der Welt zu Hause. Ihr Vater ist Matheprofessor und bekommt ständig neue Jobs. Gerade ist sie nach Mühlheim gezogen und erstmal alles andere als begeistert, findet aber auch hier wieder aufregende Stories und neue Freunde.

Worum geht es?

In der ersten Geschichte „Umzugsalarm“ ist Kira wirklich angefressen, dass ihr Vater sie schon wieder in ein anderes Land verfrachtet hat. Sie hat die typischen Umzugsprobleme: kein WLAN und die Handy-Pin ist noch im Karton vergraben. Dann ereignen sich in ihrem Viertel geheimnisvolle Diebstähle und Kira stellt Zusammenhänge her, die sonst keiner sieht.

Sie haben auch Folgen für Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen geschrieben, was ist bei Kira anders?

Es wird schon brenzliger, wir sind hier in einer Großstadt, in der es zum Beispiel jugendliche Diebesbanden gibt. Anders als Karla Kolumna, mit der Kira ja den Nachnamen teilt, schreibt Kira nicht in der Zeitung, sondern in ihrem Newsblog im Internet, auf dem sie ihre Freunde in der ganzen Welt auf dem Laufenden hält. Soziale Medien spielen immer wieder eine Rolle, etwa wenn es um Fake News und Mobbing im Internet geht.

Werden sich Kira und Karla Kolumna vielleicht irgendwann einmal treffen?

Das gab es auch schon! Im neuesten „Bibi Blocksberg“-Hörspiel, es heißt „Chaos am Flughafen“, haben sich Karla Kolumna und Kira Kolumna zufällig kennengelernt und haben sich kurz mal Hallo gesagt. Sonst ist das aber nicht geplant, die beiden sind doch in ganz verschiedenen Welten unterwegs und Kira ist einfach ihre ganz eigene Persönlichkeit.

Wie geht es mit Kira Kolumna weiter?

Wir hoffen, dass Kira gut ankommt, ich arbeite gerade schon an der sechsten Folge. In diesem Jahr kommen drei Folgen raus, zwei Folgen direkt am Anfang und dann noch „Verpeilte Weihnachten“.

