Kipp-Elemente der Erde: Kleine Veränderung, große Wirkung

Das Meereis in der Arktis und der Regenwald zählen zu den Kipp-Elementen der Erde. Der Klimawandel bringt sie an einen kritischen Punkt.

Viele Menschen sind enttäuscht über die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Ägypten. Sie sagen: Was beschlossen wurde, reicht nicht, um die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Eigentlich muss der Ausstoß von Treibhausgasen ab 2025 deutlich zurückgehen. Sonst wächst die Gefahr, dass Kipp-Punkte überschritten werden. Aber was ist das eigentlich?

Was sind Kipp-Elemente?

Stellt euch Organe des menschlichen Körpers vor, zum Beispiel das Herz oder die Lunge. Wenn sie zum Beispiel nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen, arbeiten sie nicht mehr richtig oder stellen ihre Funktion ganz ein. Auf der Erde ist es mit den Kipp-Elementen ähnlich. Der Klimawandel bringt sie an einen bestimmten Punkt. Wenn es dann eine kleine Störung gibt, kann es zu Schäden kommen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. In einem solchen Fall wird ein Kipp-Punkt überschritten.

Was zählt zu den Kipp-Elementen der Erde?

Die Eisschilde am Nord- und Südpol, das arktische Meereis, tropische Korallenriffe, der Amazonas-Regenwald, die großen Nadelwälder des Nordens, der Jetstream (ein starker Höhenwind von West nach Ost) und das in Eis eingeschlossene Gas Methan auf dem Meeresgrund.

Wie ist die Situation am Nordpol und am Südpol?

Am Nordpol schmilzt das Eis rasend schnell: Das arktische Meereis wird weniger und dünner. Auch am Südpol könnten Eisschilde oder Teile davon zerfallen. Wenn das helle Eis verschwindet, kommen dunklere Felsen oder Meer zum Vorschein. Sie nehmen mehr Sonnenwärme auf, dadurch schmilzt noch mehr Eis.

Wie verändern sich Luft- und Meeresströmungen?

Ein Beispiel ist der Golfstrom. Das ist eine Meeresströmung, die für das milde Klima in Nordwest-Europa sorgt. Sein Tempo bekommt er vom kalten Salzwasser vor Grönland. Schmelzende Gletscher machen das Wasser weniger salzig, es sinkt langsamer. Dadurch wird der Motor des Golfstroms auch langsamer. Das verändert das Klima bei uns.

Wann gilt ein Kipp-Punkt als überschritten?

Das kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden. Beim australischen Great Barrier Reef sind die Korallen so geschädigt, dass es womöglich schon zu spät ist. Selbst wenn das Meer sich wieder abkühlen würde, ändert das nichts mehr.

Wie schnell muss man handeln?

Klimaforscher sagen, es müsse so schnell wie möglich so viel wie möglich getan werden.

