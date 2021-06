Kinderreporter Eric war zu Besuch im Fußballmuseum

Eric hört sich im Museum eine Information zu den Ausstellungsstücken an.

Kurz vor dem Start der EM durfte Eric (9) das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund besuchen. Am besten gefiel ihm die Schatzkammer mit den Pokalen.

Staunend sieht Eric sich um, während er mit einer Rolltreppe hoch in die Ausstellung des Deutschen Fußballmuseums fährt. An den Wänden sind Bilder von Fans zu sehen, es sind Applaus und Jubel zu hören. „Als wäre man ein Spieler, der ins Stadion einläuft!“, sagt Eric. Bei seinem Besuch ist Eric der einzige „Spieler“. Zu diesem Zeitpunkt ist das Deutsche Fußballmuseum wegen Corona noch geschlossen. Das macht Eric aber nichts aus. So hat er die Ausstellung ganz für sich alleine.

Als erstes fällt ihm ein besonderer Fußball auf. Er steht am Anfang der Ausstellung in einem Glaskasten und sieht gar nicht aus wie ein Fußball. Er ist gelb und die Nähte sind eher wie bei einem Volleyball. Das liegt daran, dass der Ball schon so alt ist. „Mit diesem Ball wurde im WM-Finale 1954 gespielt“, erklärt Nils Hotze. Er arbeitet für das Deutsche Fußballmuseum. „Damals wurde Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister.“

So viele Pokale

Eric schaut sich in der Schatzkammer den WM-Pokal an. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Weiter geht es zur Pokalsammlung der deutschen Frauenfußballmannschaft. „Merk dir, wie viele Pokale es sind!“, sagt Nils Hotze. Eric zählt nach. Es sind zehn. Zwei WM-Pokale und acht EM-Pokale. „Später gehen wir noch in die Schatzkammer“, sagt Nils Hotze. „Dort stehen die Pokale der Männer-Nationalmannschaft. Da kannst du dann auch noch mal zählen.“

Erst mal interessiert Eric aber ein riesiger Fußball, der ein Stück weiter zu sehen ist. Der ganze Ball ist wie eine große Leinwand. Darauf zu sehen sind Szenen aus verschiedenen Spielen. Um den Ball herum schaut Eric sich die Ausstellungsstücke an. Zum Beispiel den Fußballschuh von Mario Götze, mit dem er im WM-Finale 2014 das entscheidende Tor für Deutschland schoss. „Da klebt ja sogar noch Rasen dran!“, entdeckt Eric. Nils Hotze lacht. „Ja, und es ist gar nicht so einfach, dafür zu sorgen, dass der Rasen dran bleibt. Er wird ja im Laufe der Zeit immer trockener.“ Der Rasen und der Dreck am Schuh sollen aber dran bleiben. Schließlich soll er im Museum weiterhin genauso aussehen wie 2014.

Arbeiten wie ein Detektiv

Nils Hotze erklärt auch, woher das Museum weiß, dass die Ausstellungsstücke wirklich echt sind. Beim Schuh von Mario Götze war das leicht. Er wurde dem Museum von dem Spieler zur Verfügung gestellt. Aber manchmal braucht es auch richtige Detektivarbeit. Dafür hat das Museum eigene Experten.

Zum Schluss geht es endlich in die Schatzkammer. Hier stehen alle WM- und EM-Pokale, die die Männer-Nationalmannschaft bisher gewonnen hat. Eric zählt auch hier nach: Sieben Stück. Drei EM-Pokale und vier WM-Pokale. „Da hatten die Frauen drei mehr“, rechnet Eric nach. Aber wer weiß, vielleicht holen die Männer ja auf? Sollten die Deutschen dieses Jahr die EM gewinnen, müsste das Fußballmuseum Platz schaffen für Pokal Nummer acht!

