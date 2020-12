Kindermusiker „Simon sagt“ singt Song gegen Elterntaxis

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Dabei ist der Schulweg oft auch zu Fuß oder mit dem Rad machbar, findet „Simon sagt“.

Noch schnell ein Pausenbrot schmieren und das Mathebuch in den Ranzen packen. Und dann ab zur Schule! Der schnellste und bequemste Weg dahin ist natürlich oft mit dem Auto. Viele Eltern bringen ihre Kinder so zum Unterricht. Aber die ganzen Autos vor den Schulen gefährden andere Kinder. Außerdem ist eine Autofahrt nicht immer unbedingt notwendig und schlecht für die Umwelt.

Dieser Meinung ist auch der Hamburger Kindermusiker „Simon sagt“. Mit seinem neuen Song „Mein Schulweg (Ihr müsst jetzt stark sein)“ unterstützt er deswegen auch die Aktion „Elterntaxi? Nein, danke!“.

Sie wurde vom Automobil-Club Verkehr (ACV) ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, Kinder zu bestärken, ganz alleine am Straßenverkehr teilzunehmen. Der eigene Schulweg ist die beste Möglichkeit dafür, findet Simon. Im Interview erzählt er uns, wieso:

Warum findest du es wichtig, dass sich Kinder eigenständig auf den Weg zur Schule machen?

Man kann auf dem Weg zur Schule so viel erleben. Zum Beispiel kann man seine Freunde treffen. Und man ist an der frischen Luft und kann sich bewegen. Außerdem lernt man auf diese Weise viel über den Straßenverkehr und wird selbstständiger.

Weitere Themen Die Mistel: Ein giftiger Glücksbringer zu Weihnachten

Wann, denkst du, ist ein Kind alt genug, um sich alleine auf den Weg zur Schule zu machen?

Je früher, desto besser. Natürlich darf der Schulweg jetzt nicht allzu lang und gefährlich sein. Aber wenn es mit dem Fahrrad oder zu Fuß möglich ist und man es mit den Eltern gründlich übt, dann geht das meiner Meinung nach auch schon ab der ersten Klasse.

Wurdest du selbst denn als Kind mit dem „Elterntaxi“ zur Schule gebracht?

Nein. Ich bin in der Grundschule immer zu Fuß in die Schule gegangen und ab der fünften Klasse bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Das hat auch wirklich immer gut geklappt und ich fand es damals auch ziemlich cool so.

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Lied über den Schulweg zu machen?

Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und ich finde, dass generell viel zu viele Leute mit dem Auto unterwegs sind. Daraus wollte ich eine Botschaft machen, die sich vor allem an Kinder richtet.

Hast du einen Ratschlag an Eltern, die sich Sorgen darum machen, ihre Kinder alleine auf den Schulweg zu schicken?

Ich bin natürlich kein Experte. Meine eigene Tochter ist auch noch nicht mal ein Jahr alt. Aber wenn sie groß genug ist, werde ich ihr die Regeln für den Straßenverkehr erklären und ihr einfach vertrauen. Und das sollten Eltern allgemein einfach versuchen, denke ich. Kinder können viel mehr, als wir Erwachsenen ihnen manchmal zutrauen.

Über welche wichtigen Kinder-Themen singst du noch so?

Ich habe zum Beispiel einen Song, der heißt „Chill Digga“. Darin geht es um Toleranz gegenüber anderen Menschen. Dann habe ich auch noch einige Lieder über das Verliebtsein geschrieben. Aber eigentlich sind wirklich alle Themen, die es gibt, wichtig für Kinder.

​Der neue Song von „Simon sagt“. Foto: universal music

Hier könnt ihr den Song hören: www.universal-music.de/simon-sagt