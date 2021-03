Kindermusiker Nilsen bringt „Das gelbe Album“ heraus

Kindermusiker Nilsen macht elektronische Musik für Kinder. Der 25-Jährige hat die Corona-Zeit kreativ genutzt. Sein zweites Album ist erschienen.

Wärst du gern Pirat auf dem Meer? Oder ein Astronaut im Weltall? Ist dir manchmal langweilig? Und nervt es dich, wenn du dein Kinderzimmer aufräumen sollst? Der Kindermusiker Nilsen kennt diese Wünsche und Gefühle und hat über alle neue Songs geschrieben. Gerade ist seine zweite CD herausgekommen: „Das gelbe Album“.

Zehn Lieder hat sich Nilsen, der mit richtigem Namen Nils Mechlinski heißt, in der Coronazeit ausgedacht. „Meine Ideen hole ich mir hauptsächlich aus meiner eigenen Kindheit“, erzählt der 25-Jährige. Er glaubt, was ihn damals beschäftigt hat, erleben Kinder heute auch noch. „Ich habe zum Beispiel selbst Erfahrungen mit Mobbing gemacht“, erinnert er sich. Nun ist sein Anti-Mobbing-Song auf der CD zu hören, unter anderem mit der Textzeile „Was du da machst, ist wirklich richtig mies.“

Ein Computer und ein Keyboard

Das Besondere an Nilsens Kindermusik ist: Es ist elektronische Musik. Dafür braucht er keine Instrumente, sondern nur einen Computer und ein Keyboard. Ob Schlagzeug, Bass, Gitarren oder Klavier – nichts von dem, was man hört, ist von Hand eingespielt worden, „es passiert alles am Computer“, sagt Nilsen.

Der Musiker freut sich, dass er mit einem „ziemlichen guten Team“ zusammenarbeiten kann. Das Produzententeam Silverjam feierte zum Beispiel mit dem Lied „Achterbahn“ von Helene Fischer einen großen Erfolg und produziert auch sonst viel für die berühmte Schlagersängerin. Das Album hat Nilsen gemeinsam mit einem Freund geschrieben, Robin Kallenberger, ebenfalls bei Silverjam.

Als Schlagersänger fühlt sich Nilsen nicht, er ist auf der Suche nach etwas Neuem, Eigenständigem irgendwo zwischen elektronischer Musik und Schlager. Nach etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat.

Vater einer neunmonatigen Tochter

Nils Mechlinski war früher als DJ Lockvogel in Diskotheken unterwegs. „Elektronische Musik hat mich von klein auf begleitet“, erzählt er. Nun ist er Vater einer neun Monate alten Tochter und freut sich, wenn Kinder zu seiner Musik begeistert mithüpfen und mittanzen. Im Jahr 2019 hatte er mit seiner ersten CD, dem „blauen Album“, über 80 Auftritte. „Ich war zum Beispiel auf der SuperRTL-Toggo-Tour unterwegs. Ich hab ein richtig cooles Jahr gehabt und viele Fans gewonnen, die mich bei den Stadtfesten oder beim Kika-Tanzalarm oder -Singalarm gesehen haben.“ Corona war dann für Nilsen ein Schlag ins Gesicht, denn wie alle anderen Musiker konnte er plötzlich nicht mehr auftreten.

„Ich hab die Zeit kreativ genutzt für mich und zum Beispiel Autokino-Konzerte gegeben, zum Beispiel in Dorsten, Bottrop und Bonn“, sagt Nilsen. „Und ich habe die neuen Songs geschrieben. Das hätte ich gar nicht geschafft, wenn ich jedes Wochenende unterwegs gewesen wäre.“ Er sagt auch, dass er viel über sich selbst gelernt hat und wo er als Kindermusiker hin will.

Streaming-Konzerte, das hat er schnell festgestellt, sind nicht so seine Sache. Er sagt: „Ich hab dann doch lieber die Kinder vor mir. Man bekommt viel von ihnen zurück. Sie zu motivieren, dass sie herumspringen und herumtanzen, ist toll. Im Wohnzimmer kommt ein Konzertgefühl nicht so krass auf.“

Nils’ Spitzname war früher Nilsen

„Das gelbe Album“ ist bei Universal/Karussell erschienen und kostet ca. 12 Euro. Foto: Universal Music Germany / Aiinu Design

Der 25-Jährige, dessen Spitzname in der Schule Nilsen war, hat eine ganze Zeit lang in Hamburg gewohnt. Er kommt aus Dorsten-Rhade und lebt nun auch wieder hier am Rand des Münsterlands. Sein Fazit: „Mich hat es dann doch wieder aufs Land gezogen, ich bin kreativer hier. Ich komm vom Land, hab’s in der Stadt ausprobiert, war nicht meins, jetzt bin ich halt wieder auf dem Land. Wenn ich nachmittags mit meinem Hund durch die Felder laufe, kommen mir da auch mal ganz schnell coole Ideen.“

Auf dem Album von Nilsen (Universal Music/Karussell, ca. 12 Euro) sind zehn Lieder, die zum Mitsingen und Tanzen anregen, und ein Weihnachtslied.

Infos: www.universal-music.de/nilsen