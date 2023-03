Kinderbücher über Frauen, die die Welt verändert haben

Wir stellen euch drei spannende Bücher über Entdeckerinnen, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen vor.

Menschen aus vielen Ländern gehen heute auf die Straße und demonstrieren. Denn beim Internationalen Frauentag geht es auch darum, für die Rechte und Anerkennung von Frauen zu kämpfen.

Das haben auch schon viele Frauen in der Vergangenheit gemacht und damit viel erreicht – auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Diese Buchtipps zeigen, wie.

„Rebel Artists“ von Kari Herbert Foto: C.H. Beck

Rebel Artists – 15 Malerinnen, die es der Welt gezeigt haben

Eine Frau, die in der Vergangenheit Künstlerin werden wollte, hatte es nicht leicht. Denn lange Zeit waren nur Männer in diesem Beruf angesehen. Trotzdem gab es einige Frauen, die entschieden haben, es der Welt zu zeigen. Das war zum Beispiel die mutige mexikanische Malerin Frida Kahlo. Sie hat es geschafft, auf der ganzen Welt bekannt zu werden. Aber auch Die Afroamerikanerin Faith Ringgold setzte sich mit ihrer Kunst für die Rechte von Frauen und Schwarzen ein und wurde damit berühmt. Im Buch von Kari Herbert werden noch 13 weitere Künstlerinnen vorgestellt.

C.H.Beck, 18 Euro, ab 10

„Große Erfinderinnen und ihre Erfindungen“ von Aitziber Lopez Foto: Ueberreuter Verlag

Große Erfinderinnen und ihre Erfindungen

Auf der Welt gibt es viele spannende Erfindungen und nicht wenige davon sind von Frauen erfunden!

Welche genau erfährst du in diesem Bilderbuch von Aitziber Lopez. Wusstest du zum Beispiel, dass wir unser W-Lan einer Hollywood-Schauspielerin zu verdanken haben? Und ohne eine bekannte Maschinenbauerin, würden wir im Auto wohl ziemlich frieren – denn sie erfand die Autoheizung! Geschrieben hat das Buch eine spanische Chemikerin.

Ueberreuter Verlag, circa 15 Euro, ab 4

Entdecke über 200 starke Frauen

„Starke Frauen“ von Renzo Barsotti Foto: Ullmann Medien

Um anderen Menschen Mut zu machen, braucht es häufig ein paar Vorbilder, die zeigen, wie es geht. Dieses Buch erzählt von solchen Vorreiterinnen, von der Antike bis in die Gegenwart.

So zeigten zum Beispiel die Autorinnen Virginia Wolf und Agatha Christie mit ihren spannenden Romanen, dass Frauen mehr Anerkennung in der Literatur verdienen. Andere setzten sich für eine bessere Politik ein: So kämpft Aktivistin Malala Yousafzai dafür, dass alle Kinder in die Schule gehen können. Auch Königinnen, Schauspielerinnen und Astronautinnen haben die Welt verändert. Wie – das lest ihr in diesem Buch von Renzo Barsotti.

Ullmann Medien, circa 13 Euro, ab 10

