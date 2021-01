Kinder malten Bilder für „Ickabog“-Autorin J.K. Rowling

Laiba und Juri zählen zu den 34 Kindern, die für die deutsche „Ickabog“-Ausgabe eine Zeichnung beigesteuert haben. Sie gewannen einen Preis.

Mit ihrem neuesten Buch „Der Ickabog“ hat Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling zwei ungewöhnliche Sachen gemacht. Im Sommer 2020 veröffentlichte sie die Geschichte kostenlos kapitelweise im Internet. So konnten Kinder sie in der Corona-Zeit lesen. Außerdem regte sie einen weltweiten Malwettbewerb an, mit dem Illustrationen von Kindern für das gedruckte Buch gesucht wurden.

Versteckt unter der Decke

Laiba und Juri haben es unter die 34 Bilder der deutschen Ausgabe geschafft, die bei Carlsen erschienen ist. Laiba ist zehn Jahre alt und kommt aus der Stadt Geldern. Sie erzählt: „Meine Schwester ist auf Instagram und hat einen Buchaccount. Sie hat mir vom Wettbewerb erzählt.“

Laiba suchte sich die Figur des Königs Fred aus. „Er ist ein bisschen arrogant und hält sich für besser als andere Leute. Ich wollte, dass man sieht, dass König Fred nachts große Angst vor dem Ickabog hat.“ So malte sie ihn versteckt unter seiner Bettdecke, mit großen ängstlichen Augen. „Ich habe mit Buntstiften gemalt und mit einem Fineliner umrandet“, beschreibt sie die Technik.

Ein großer J.K. Rowling-Fan

Die Fünftklässlerin mag das Fach Kunst sehr. Dass sie mit ihrem Bild gewonnen hat, macht sie glücklich: „Ich bin ein großer J.K. Rowling-Fan und habe auch ,Harry Potter’ gelesen. In einem Buch dieser Autorin drin zu sein, ist etwas Besonderes.“

Der zwölfjährige Juri aus Köln hat sich die Figur des Leo Lerchensporn für sein Bild ausgesucht. Er sagt: „Ich habe erst mal im Buch etwas über die Personen gelesen, wie sie aussehen und wie ihr Charakter ist.“ Leo Lerchensporn ist Tischler und Schnitzer. Er wird entführt und ins Gefängnis gesteckt. „Diese Szene konnte ich mir gut vorstellen“, erzählt Juri, der im Sommer die Geschichte im Internet gelesen hat. „Ich finde sie super. Sie ist eine Mischung aus Fantasie und Dingen, die auch in der Wirklichkeit passieren könnten. Es werden Menschen aus dem Weg geräumt, damit die reicheren Leute ihren Willen durchsetzen können.“

Bücherpaket im Wert von 400 Euro

Juri fertigte erst eine Schwarz-Weiß-Skizze an, malte das Bild dann mit Farbstiften und benutzte einen Papierstift, um Übergänge zu verwischen.

„Der Ickabog“ von J.K. Rowling, Carlsen Verlag, 20 Euro Foto: Carlsen

Zeichnen ist Juris Hobby. „Ich zeichne schon seit der ersten Klasse gern und habe auch schon an Kunst-Workshops teilgenommen.“ Als der Siebtklässler erfuhr, dass er gewonnen hat, war er erst mal überrascht. Und was gab es als Preis? „Das handsignierte Buch von J.K. Rowling und ein Bücherpaket im Wert von 400 Euro.“