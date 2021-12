Jahreswechsel Keine Böller an Silvester: Weniger Müll und bessere Luft

In einer Woche ist erneut Silvester ohne Böller und Raketen. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. Aber das Verbot hat auch Vorteile.

Zisch, peng, knall, krawumm! So in etwa klingt es normalerweise in der Silvesternacht. Pünktlich um null Uhr werden Millionen von Böllern und Raketen gezündet. Mit Lärm und bunten Funken wird das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr begrüßt. Doch dieses Jahr gibt es keine Feuerwerkskörper zu kaufen. Der Grund? Mal wieder Corona.

Denn Feuerwerkskörper können auch gefährlich sein. Jedes Jahr verletzen sich Menschen durch Böller oder Raketen, manchmal sogar sehr schwer. Dann müssen sie ins Krankenhaus. Viele Krankenhäuser sind jedoch überlastet wegen der vielen Corona-Patienten und Patientinnen. Damit nicht noch mehr Kranke behandelt werden müssen, ist Böllern dieses Jahr verboten.

Manche Menschen finden dieses Verbot schade, andere finden es gut. Die meisten Haustiere freuen sich wahrscheinlich darüber. Denn durch Raketen und Knaller erschrecken sich viele Hunde, Katzen und Pferde.

Auch viele Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, finden das Verbot gut. Denn durch Silvester-Feuerwerk werden große Mengen Feinstaub freigesetzt. „Messungen haben gezeigt, dass der Neujahrstag die höchste Belastung an Feinstaub hat“, sagt die Umweltschützerin Hanna Rhein.

Feinstaub kann krank machen

Feinstaub kann man normalerweise nicht sehen, denn er besteht aus winzig kleinen Teilchen. Sie sind so leicht, dass sie eine Zeit lang in der Luft schweben. Der feine Staub steckt zum Beispiel in den Abgasen unserer Autos. Auch Heizkraftwerke spucken Feinstaub aus. Nach einer Silvesternacht schwebt besonders viel feiner Staub herum.

Das Problem mit dem Feinstaub: Er kann krank machen. Die winzigen Staubteilchen gelangen in die Lungen der Menschen und können diese auf Dauer schädigen. Gerade im Winterwetter bleibt der Feinstaub meist länger über der Stadt oder dem Dorf hängen. Die Luft ist trocken und je nach Wetterlage geht weniger Wind. „Dadurch kann sich der Staub mehrere Tage in der Luft halten“, erklärt die Expertin Hanna Rhein.

Aber noch aus einem weiteren Grund ist es besser, auf Feuerwerk zu verzichten. Das Feuerwerk verursacht nämlich auch eine Menge Müll!

