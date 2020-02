„Julius forscht – Am Meer“ ist der erste Teil einer Buchreihe, die der neunjährige Julius gemeinsam mit seinem Papa Michael König umgesetzt hat.

Julius (9) hat jetzt seine eigene Forscher-Buchreihe

Julius ist neun Jahre alt und macht im Sommer am liebsten auf der Nordseeinsel Norderney Urlaub. Am Meer! Das geht vielen Kindern so. Das Besondere ist aber, dass Julius jetzt eine eigene Sachbuch-Reihe hat, in der er als kleiner Forscher Dinge unter die Lupe nimmt. Das erste Buch heißt „Julius forscht – Am Meer“. Julius’ Vater Michael König hatte die Idee. In der Buchreihe geht es immer um drei Dinge: Erforschen, Entdecken und Basteln. Im Interview erzählt Julius von dem Familienprojekt:



Was magst du besonders auf Norderney?

Ich finde den Leuchtturm toll und den Strand.

Was habt ihr dort alles erlebt?

Eine Frage war: Wie entstehen Wellen? Das war spannend. Ich bin auch gesurft. Und ich war einmal bis zu den Knien im Watt. Es geht in dem Buch darum, welche Tiere da leben.

Warum bist du gern am Wasser?

Im Sommer, wenn es heiß ist, kann man sich da gut erfrischen. Ich schwimme gern im Meer.

Ist das Salzwasser nicht unangenehm?

Ja, manchmal. Aber ich mache dann einfach den Mund zu.

In dem Buch kann man auch viel basteln. Was zum Beispiel?

Einen Segeltau-Anhänger, einen Schlüsselanhänger aus Treibholz oder eine Muschelkette.

Hast du ein Lieblingstier am Meer?

Ja, den Weißen Hai, aber den gibt es nicht auf Norderney. Da finde ich die Seehunde toll. Spannend ist: Wenn sie tauchen, können sie ihren Herzschlag reduzieren. Und sie tauchen tief und weit.



Magst du den Sachunterricht in der Schule am liebsten?

Also mein Lieblingsfach ist Sport, aber dann kommt schon HSU. Das bedeutet bei uns in Bayern Heimat- und Sachkunde.

Was findest du besonders gut an deinem eigenen Buch?

Ich habe zum Beispiel einen Käfer auf die Hand genommen, der lief seitlich, das fand ich überraschend. Ich habe ganz viel ausprobiert und gebastelt, zum Beispiel eine Gesichtsmaske aus Schlick. Und dass ich auf dem Titelbild bin, finde ich cool, denn jetzt bin ich ein bisschen „berühmt“...

>> MICHAEL KÖNIG UND DER OLIVIA VERLAG

Michael König schrieb zunächst das Kochbuch „Kinderteller“ und zeigte da seine Tochter Olivia auf dem Titelbild. Auch mit seiner Tochter Emilia gab es ein Buch. Jetzt war sein Sohn Julius dran.

Das zweite Buch heißt „Rund ums Rad“ und kommt im Mai heraus. Die Bücher sind im Olivia Verlag erschienen und kosten 15 Euro.