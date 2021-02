„Joschas Ozean“: Die neue CD des Kindermusikers Heiko Fänger

Kraken, Pinguinpiraten und Krabben: Der Kindermusiker Heiko Fänger hat in der Corona-Zeit eine neue CD für seinen Sohn Joscha produziert.

Alle zwei Jahre eine neue CD! Das will der Kindermusiker Heiko Fänger schaffen. 2016 hat er für Inga, seine kleine Tochter, 15 Lieder für die CD „Ingas Garten“ geschrieben. Zwei Jahre später kam „Ingas Garten 2“ heraus. Das Corona-Jahr 2020 brachte dann aber alles durcheinander. Heiko Fänger hat es schließlich doch geschafft, die CD „Joschas Ozean“ zu produzieren, diesmal für seinen vierjährigen Sohn. Aber der Weg dahin war nicht leicht.

Alle Auftritte abgesagt

„Das war das turbulenteste Jahr meines Lebens“, sagt Heiko Fänger. Als er im März die neue CD mit Liedern über Tiere im Meer produzieren wollte, kam die erste Corona-Welle. „Die hat mich total erwischt. Die Auftritte gingen komplett auf null, alles weg, von einem Tag auf den anderen.“ Dadurch fehlte erst mal das Geld, um die CD aufzunehmen.

Aber das Team rund um den Kindermusiker gab nicht auf. Die neue Idee war ein Crowdfunding (übersetzt: Gruppenfinanzierung). Fast 300 Menschen haben Heiko Fängers CD vorbestellt und bezahlt, obwohl sie noch gar nicht fertig war. „Das hat geholfen. Wir konnten anfangen.“ Leider nicht lange, denn dann wurde ein Team-Mitglied krank. Wieder Zwangspause!

Ein Stipendium für Künstler

Schließlich gab es einen Lichtblick! Heiko Fänger erzählt: „Ich habe von einem Künstlerstipendium erfahren, im Rahmen der Corona-Hilfen. Ich hab den Antrag ausgedruckt, ausgefüllt und hingeschickt, für die CD-Produktion ,Joschas Ozean’.“

Heiko Fänger und seine neue CD. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das „Ja“ für 7000 Euro kam in weniger als 24 Stunden. In weniger als zwei Tagen wurde es ausgezahlt. Die Freude war riesig! „Das Geld haben wir in die Produktion gesteckt und die CD in Windeseile fertiggemacht.“

Am 30. Dezember kam „Joschas Ozean“ offiziell heraus, noch im Jahr 2020. Das Ziel – geschafft! Wie „Ingas Garten“ hat auch diese CD eine Papphülle (für den Schutz der Umwelt), ein Büchlein mit den Texten und ein Poster. Joschas Mutter Franziska hat die Zeichnungen gemacht – ein echtes Familienprojekt.

Kuschelnde Muscheln und Pinguinpiraten

Aber wie erfahren Kinder und Eltern nun vom Kraken Kasimir, der so gut rechnen kann? Von den kuschelnden Muscheln und den lustigen Pinguinpiraten? Vom Wal, der sich über den Plastikmüll der Menschen ärgert? Die Geschäfte sind schließlich geschlossen. Werbung für die CD mit ihren mal witzigen, mal nachdenklichen Liedern kann Heiko Fänger daher im Moment nur auf seiner Homepage und auf Facebook machen. Ansonsten hat er den Lockdown genutzt, um E-Gitarren-Solos zu üben, immer wieder, damit er besser wird. Normalerweise spielt er Akustik-Gitarre.

„Das Proben gibt im Kopf das Zeichen, dass es eine Entwicklung gibt, dass die Zeit nicht nur so zerrinnt. Man hat ein Ergebnis. Ich habe außerdem tief in meinem Schreibtisch aufgeräumt, die Garage aufgeräumt, Bilder aufgehängt, Lampen repariert, diese ganzen vielen kleinen Sachen, ich habe Unmengen davon erledigt. Das war ein positiver Effekt, dass man die Zeit intensiv nutzt.“

Joscha ist „stolz wie Bolle“

Der vierjährige Joscha ist jetzt „stolz wie Bolle“, dass er auch ein eigenes Album hat. Seit er zwei Jahre alt ist, sind Meerestiere wie der Mantarochen, der Weiße Hai und der Belugawal seine Lieblingstiere. „Joscha konnte schon im frühesten Alter die meisten Tiere benennen, unter anderem schwere Worte wie Muräne“, sagt sein Papa. Joscha besaß Wimmelbild-Bücher mit dem Meer und viele entsprechende Stofftiere. Der Ozean ist seine Welt. Und anders als bei seiner großen Schwester Inga ist auf Joschas CD nun sogar ein Geburtstagslied dabei. „Ein tierisch toller Geburtstag“, bei dem sich jedes Kind in ein Fantasietier verwandeln kann.

Hier gibt’s die CD:

Die CD „Joschas Ozean" kostet 16 Euro.

Auf der Internetseite www.ingasgarten.de kann man „Joschas Ozean“ mit 14 Liedern und einem besonderen Instrumentalstück für 16 Euro kaufen, und auch die ersten beiden CDs „Ingas Garten“ und „Ingas Garten 2“.

