Jona spielt Detektiv im Kinofilm „Max und die wilde 7“

Der 12-jährige Jona hat im neuen Film „Max und die wilde 7“ die Hauptrolle. Er spielt Max und erzählt uns, wie er die Dreharbeiten fand.

Wie cool das wäre, sich selbst mal im Kino zu sehen. Für Jona Eisenblätter wird dieser Traum ab dem 6. Juli wahr. Denn er ist in dem neuen Kinofilm „Max und die wilde 7“ zu sehen. Der 12-Jährige spielt darin die Hauptrolle Max, der mit seiner Mama in eine alte Ritterburg umzieht. Und als wäre das nicht verrückt genug, handelt es sich dabei auch noch um ein Altersheim!

Im Film ziehen Max und seine Mama in eine Ritterburg. Foto: Leonine

Ein ungewöhnliches Zuhause

Überall nur Omas und Opas. So sieht jetzt das neue Zuhause von Max aus. Damit es seine Mutter als Altenpflegerin leichter hat, sind die beiden in das Seniorenheim Burg Geroldseck gezogen. Leider ist Max damit so gar nicht zufrieden. Er hat doch schon genug Probleme in der Schule. So ein komisches Ritterburg-Zuhause macht ihn da sicher nicht beliebter.

Doch Max gewöhnt sich schneller an die Burg, als er am Anfang denkt. Er findet sogar Freunde - nämlich Vera, Horst und Kilian. Das sind die Senioren, die beim Essen immer an Tisch 7 sitzen. Als plötzlich ein Einbrecher anfängt, auf Burg Geroldseck sein Unwesen zu treiben, beginnt für die Vierer-Bande eine abenteuerliche Verfolgungsjagd.

Für Jona ist Max die erste große Rolle, die er in einem Film spielen darf. Er stand zwar schon in der Vergangenheit oft für kleinere Nebenrollen vor der Kamera, aber „Max und die wilde 7“ sei eine ganz neue Erfahrung. „Ich bin jetzt im Kino zu sehen. Darüber bin ich sehr aufgeregt. Und meine Familie auch!“, sagt Jona.

Max, Horst, Vera und Kilian werden enge Freunde. Foto: leonine

Der 12-jährige Schauspieler findet die Rolle von Max total cool. Am besten findet er, dass sich der Junge aus dem Film nicht unterkriegen lässt. Jona erkennt sogar einige Gemeinsamkeiten mit seinem Film-Ich. „Max hat in der Schule ja leider mit Mobbing zu kämpfen. Diese Erfahrung habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber ich war früher auch ziemlich schüchtern, so wie Max.“

Spinnen und Fahrräder

Jona erinnert sich gerne an die Dreharbeiten zurück. Er ist gespannt, wie die Kinobesucher seine Lieblingsszenen finden werden. Er erzählt begeistert: „Am meisten Spaß hat die Fahrrad-Verfolgungsjagd gemacht. Und es gab auch eine Szene, in der ich mit einer echten Vogelspinne drehen musste. Das war auch echt cool.“

In einer Ritterburg wohnen will Jona aber nicht. Auch wenn ihm der Filmdreh viel Spaß gemacht hat. „Ich fände es da viel zu kalt“, erklärt er. „Um in einen bestimmten Raum zu kommen, müsste man gefühlt durch das halbe Schloss rennen. Das wäre nichts für mich.“

Jona findet es allerdings toll, dass es in dem Film „Max und die wilde 7“ um die Freundschaft zwischen alten und jungen Menschen geht. Er selbst hat zu seinen Groß- und Urgroßeltern ein richtig gutes Verhältnis. „Von älteren Menschen kann man viel lernen, denn sie sind sehr weise.“