Jim Knopf und seine Abenteuer feiern ihren 60. Geburtstag

Das Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wird 60. Nach so vielen Jahren ist es noch immer ein Klassiker. Es gibt aber auch Kritik.

Zwei Abenteurer, eine Lokomotive namens Emma und eine Drachen-Lehrerin, die Kinder gefangen hält. Mehr braucht eine super spannende Geschichte doch gar nicht, oder? Und bestimmt habt ihr auch schon erkannt, um welche es hier geht: Natürlich um die von Jim Knopf! „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Autor Michael Ende gehört zu den erfolgreichsten Kinderbüchern überhaupt und wird in diesem Jahr schon 60 Jahre alt. Warum Jim und Lukas auch nach so vielen Jahren immer noch so beliebt sind, erklärt uns Bärbel Dorweiler. Sie arbeitet beim Thienemann-Esslinger Verlag, in dem das bekannte Kinderbuch erschienen ist und kennt sich gut mit Jim Knopf aus.

Eine Reise nach Kummerland

Jim Knopf ist ein dunkelhäutiger Waisenjunge, der auf der Insel Lummerland groß wird. Weil diese Insel aber so winzig ist, verlässt Jim mit seinem Freund Lukas in dessen Lokomotive Emma eines Nachts sein Zuhause. Sie machen sich auf in das Land Mandala, wo sie erfahren, dass die Tochter des Kaisers, Prinzessin Li Si, entführt wurde. Sie ist in einer Drachenschule in der Stadt Kummerland, wo der gefürchtete Drache Frau Mahlzahn herrscht. Die Freunde Jim und Lukas wollen Li Si retten und treten eine gefährliche Reise an. Der Weg nach Kummerland führt sie unter anderem durch das Tal der Dämmerung und das Land der tausend Vulkane. Das Duo schließt aber auch einzigartige Freundschaften. Zum Beispiel mit dem kleinen Drachen Nepomuk.

„Es geht um Freundschaft und Gerechtigkeit“, sagt Bärbel Dorweiler über den Inhalt des Buches. „Und darum, dass man auch allem Fremden offen und mit Respekt begegnen soll. Lukas und Jim Knopf machen vor, wie das geht!“

Das Abenteuer von Jim Knopf ist aufregend und es wendet sich alles zum Guten. Das ist für Kinder besonders schön, findet Bärbel Dorweiler. Aus diesem Grund macht das Buch den Lesern über viele Generationen hinweg Spaß. Es gibt sogar einen zweiten Teil - „Jim Knopf und die Wilde 13“. Der ist auch beliebt. Und für die Zukunft ist noch mehr geplant.

„Neben den beiden Bänden gibt es auch Bilderbuchgeschichten von Jim Knopf, davon sind auch neue Geschichten geplant“, erklärt Bärbel Dorweiler. „Im nächsten Frühjahr zum Beispiel erleben Jim Knopf und Lukas ein Abenteuer in Venedig.“ Es gibt zudem Zeichentrick-Serien über Jim Knopf und Theaterstücke. 2018 wurde auch der erste Kinderbuch-Band verfilmt. Diesen Herbst soll ein weiterer Film in die Kinos kommen.

Kritik am Kinderbuch

Die Jim Knopf-Bücher werden aber auch von vielen Menschen kritisiert. Es geht dabei vor allem um ein rassistisches Wort, das der Autor Michael Ende beim Schreiben benutzt hat. Er verwendet nämlich den Begriff „Neger“, was eine Beleidigung für Menschen mit dunkler Haut ist.

In der Zeit, in der Michael Ende sein erstes Buch über Jim Knopf geschrieben hat, haben sich die Leute aber noch nicht viele Gedanken über solche Ausdrücke gemacht. Außerdem war eine dunkelhäutige Hauptfigur in Kinderbüchern sowieso ungewöhnlich. Heute ist das völlig normal. Es ist aber trotzdem schwierig, den rassistischen Begriff aus den Büchern zu streichen. Denn der Autor Michael Ende lebt nicht mehr. Man kann ihn also nicht um eine Änderung in den Büchern bitten.