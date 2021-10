JC Stewart kommt nach Deutschland

Kinderreporterin Paula hat den Popstar JC Stewart aus Nordirland in Köln interviewt.

Viele Popstars sind froh, wieder auf Tour gehen zu können. Auch JC Stewart freut sich darauf, mit seinen Hits „I need you to hate me“, „Break my heart“ und neuen Songs auf der Bühne zu stehen. Seine Tour führt den 24-Jährigen im Juni 2022 auch nach Köln. Kinderreporterin Paula (11) wollte wissen, ob er schon ein bisschen Deutsch spricht und wie es ist, berühmt zu sein. Sie hat die Fragen auf Englisch gestellt.

Was gefällt dir am besten daran, bald wieder auf Tour zu gehen?

JC Stewart hat Paula ein Autogramm auf ihre Schuhe gegeben. Foto: Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Mir gefällt es immer, unterwegs zu sein und viele Städte zu sehen, aber diesmal wird es etwas Besonderes sein. Ich werde nicht als Vorband auftreten wie früher, sondern als Hauptkünstler, das ist sehr aufregend.

Warst du schon in Deutschland?

Ich habe schon oft in Deutschland gespielt, das letzte Mal vor ein paar Jahren als Vorband von Snow Patrol oder JP Cooper. Als ich mit der Schule fertig war, bin ich sogar mit Freunden mit dem Rucksack durch Deutschland und die Schweiz gereist. Wir waren in München, Köln, Hamburg und Berlin. Wenn ich gewusst hätte, dass ich häufiger in Deutschland sein werde, wäre ich damals vielleicht woanders hingereist. Aber ich liebe es, es macht Spaß!

Was gefällt dir an Deutschland und dem deutschen Publikum?

Das deutsche Publikum ist eins der besten auf dem ganzen Planeten. Die Leute schätzen die Musik wirklich. Was ich hier auf alle Fälle einmal machen will, ist eine Lederhose anzuprobieren, das ist mein Traum (lacht).

Kennst du einige deutsche Wörter?

Tatsächlich habe ich ein Wort gelernt: Kummerspeck. Man hat mir gesagt das ist, was du isst, wenn du wirklich sehr traurig bist, aber ich weiß gar nicht ob das stimmt….

Was magst du lieber, auf der Bühne zu stehen, oder Songs zu schreiben?

Das ist eine schwierige Frage, ich liebe beides. Wenn ich nur eins machen dürfte… oh, das ist jetzt wirklich hart…. Nur eins von beiden? Auf der Bühne zu stehen, ist ein verrücktes, intensives Gefühl, aber Texte zu schreiben und Musik zu komponieren, das gehört für mich jeden Tag einfach dazu – also Songs schreiben!

Wie sehr hat sich dein Leben verändert, seitdem du berühmt bist?

Das ist schon merkwürdig, eigentlich hat es sich nicht verändert. Ich lebe in London, das ist eine Stadt voller berühmter Leute, niemand kennt JC hier, (lacht) das ist großartig! In Irland und in anderen Ländern kennt man mich ein bisschen besser, aber auch das passierte während der Pandemie, als alle zu Hause bleiben mussten, das Leben hat sich also nicht wirklich verändert.

Wer darf zuerst deine Lieder hören?

Meine Freundin. Wenn sie etwas mag, fühlt es sich richtig an. Sie ist sehr streng und wenn sie etwas nicht mag, sagt sie es mir. Vor ein paar Tagen habe ich ihr ein Lied vorgespielt und gesagt ‚Ich glaube, das ist richtig gut‘. Sie sagte nur: ‚Nee du, ist es nicht.‘

Hast du noch ein paar Tipps für junge Musiker?

Na klar: Arbeitet hart, ich weiß, das sagt jeder. Aber du musst hart arbeiten und du musst jemand sein, der durchhält. Wenn du ein ‚Nein‘ bekommst, dann sag ‚Doch‘ und zieh es durch. Arbeite mit Freunden zusammen und behalte nicht alles für dich. Dann passieren die coolen Sachen.

Infos zur Musik und der Tour von JC Stewart gibt es hier: iamjcstewart.com

